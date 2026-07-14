Campeón de Portugal presentó oferta por seleccionado peruano de Alianza Lima: "Proyección"
Alianza Lima se alista para el inicio del Torneo Clausura y, en medio de sus preparativos, un campeón de Portugal presentó una oferta por una de sus figuras.
Alianza Lima sabe que no puede relajarse en sus preparativos para el Torneo Clausura, ya que debe seguir al máximo nivel para poder coronarse campeón automático de la Liga 1 2026. Sin embargo, en medio del mercado de pases, se reveló que un club de Portugal presentó una oferta por uno de sus jugadores más prometedores.
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Campeón de Portugal presentó oferta por seleccionado peruano de Alianza Lima
Los blanquiazules no han concretado fichajes destacados, pero sí les han dado salida a algunos jugadores para el Torneo Clausura. En ese contexto, se conoció, por medio del periodista Denilson Barrenechea, que el CD Santa Clara de Portugal se interesó por el talento de Thiago Bocanegra, uno de los canteranos del club.
Según indicó el hombre de prensa, la escuadra portuguesa presentó una oferta formal para hacerse con los servicios del volante nacional. Sin embargo, sorprendió que Alianza Lima rechazara la propuesta.
CD Santa Clara presentó oferta por Thiago Bocanegra de Alianza Lima
“CD Santa Clara hizo una propuesta formal por el volante de Alianza Lima Thiago Bocanegra (2008). Finalmente el cuadro íntimo desistió de la oferta debido a que consideran a Thiago un futbolista con mucha proyección y buscan darle rodaje en Liga 3”, informó el citado comunicador.
De acuerdo con lo señalado por Barrenechea, la dirección deportiva de los íntimos considera que el futbolista de 18 años es uno de los jugadores más prometedores de su plantel, por lo que la idea es que tenga continuidad en las divisiones menores y en la Liga 3.
Cabe señalar que Bocanegra fue parte de los entrenamientos del primer equipo en la pretemporada al mando de Pablo Guede, una muestra de que su talento es considerado una alternativa para el técnico.
Thiago Bocanegra fue convocado a la selección peruana
El volante nacional de 18 años ha brillado en las divisiones menores de la selección peruana, por lo que recibió el llamado para integrar la Sub-20, donde se puso al mando del DT Thiago Kosloski en uno de los microciclos de mayo. Junto a él aparecieron otras figuras como Geray Motta.
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