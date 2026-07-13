Filtran la verdadera carta de Paolo Guerrero sobre polémica por venta de acreencias en Alianza Lima

En las últimas horas se ha difundido por internet, principalmente en WhatsApp, una carta supuestamente de Paolo Guerrero, referida a la venta de acreencias de Alianza Lima. ¿Era real? Aparentemente no; sin embargo, recientemente se reveló el verdadero documento que escribió el ‘Depredador’ sobre este proceso, que ha generado diferentes reacciones entre los hinchas victorianos.

A través de su portal, el diario El Comercio difundió íntegramente la misiva del delantero, en la que cuenta que ha intentado comprar las acreencias, pero su oferta nunca fue escuchada. Recordemos que días atrás se conoció que Antonio Armejo Sánchez y Fernando Farah Giha eran los nuevos dueños de las acreencias.

Carta de Paolo Guerrero a los hinchas de Alianza Lima (completa)

Lima, 12 de julio de 2026

​A los hinchas blanquiazules, a mi querida familia aliancista:

​Antes de decir cualquier otra cosa, quiero dejar algo muy claro: mi prioridad está y seguirá estando en la cancha.

​Volví a Alianza para entregar todo de mí, aportar mi experiencia y salir campeón. Ganamos el Torneo Apertura gracias al enorme esfuerzo de mis compañeros, del comando técnico y de todos los que trabajamos para mantener al grupo unido. Mi objetivo sigue siendo el mismo: pelear hasta el final por el título nacional.

​Aun así, es necesario ser realistas con la situación actual y la inestabilidad que podrían generar ciertos cambios realizados de manera poco clara. Hoy en día, nos encontramos compitiendo con una evidente limitación en la toma de decisiones y en el financiamiento para los refuerzos que el plantel requiere de cara a los siguientes desafíos, debido a la falta de definición sobre quién debería decidir y apoyar estas contrataciones. Ante este panorama, siento la gran responsabilidad de ser completamente honesto con ustedes sobre las preocupantes situaciones que venimos observando fuera de la cancha.

​1. El riesgo de las decisiones ocultas

​Les escribo con mucha preocupación por lo que viene ocurriendo alrededor de nuestro club y por la posibilidad de que el futuro de Alianza Lima quede en manos de decisiones que no son claras.

​Llevamos más de 15 semanas intentando presentar una propuesta seria, financiada y 100% aliancista para la compra de las acreencias del club, pero hasta ahora solo hemos encontrado evasivas.

​Durante todo este tiempo, ningún responsable ha dado la cara. No hemos podido saber a quién debemos dirigirnos formalmente ni cómo presentar nuestra propuesta para competir de manera transparente.

​2. La responsabilidad que siento por nuestra historia

​Yo nací en Alianza, me formé en este club y amo profundamente estos colores. Alianza es parte de mi vida y de la vida de mi familia, que sufrió la dolorosa pérdida de mi tío Caico mientras defendía esta camiseta.

​Por su memoria y por todo lo que representa este club para nosotros, hoy siento la responsabilidad de actuar.

​Mientras una propuesta que apareció después parece avanzar rápidamente sin que nosotros hayamos sido recibidos formalmente, yo estoy dispuesto a poner mi patrimonio para construir un legado transparente.

​Esta situación contrasta con un manejo dirigencial y político que, desde nuestra mirada, no estaría ayudando a que el club crezca como merece ni a que pueda salir de su deuda de manera seria y ordenada.

​No me preocupa lo que puedan decir de mí. A esta altura de mi vida, tengo la madurez suficiente para no vivir pendiente de opiniones externas.

​En las últimas semanas también se han difundido comunicados con nombramientos, renuncias y nuevos cargos que han generado mucha incertidumbre y que, en nuestro caso, sinceramente, no sabemos cómo interpretarlos; asimismo, estos fueron enviados en distintos grupos de WhatsApp, sin firmas, sin claridad y sin que nadie sepa quién los emite ni cuál es su verdadero origen.

​Decidí involucrarme después de recibir una carta de socios e hinchas que me pidieron participar, porque no quieren que Alianza vuelva a vivir situaciones del pasado.

​Sus identidades se mantienen en reserva por un acuerdo de confidencialidad y por el legítimo resguardo que consideran necesario mantener ante posibles desacuerdos o contingencias institucionales cada vez que intentan acercarse a la vida política de la institución.

​Tomé la decisión de participar acompañado por un grupo de profesionales muy serios: personas con mucha experiencia en el fútbol, asesores financieros y abogados de gran reputación.

​Todos compartimos el mismo objetivo: ayudar a que Alianza se convierta en un club modelo.

​Además, pongo a disposición del club los contactos y las relaciones que he construido durante 25 años de carrera para abrirle puertas a Alianza en el mundo, mejorar su infraestructura y fortalecer sus divisiones menores.

​Contamos con documentos que respaldan todas las gestiones realizadas y que serán presentados cuando corresponda.

​Durante los primeros días de abril, cuando recibimos información de que una empresa constructora había enviado un proyecto para comprar las acreencias, nosotros ya teníamos nuestra propuesta completamente definida.

​Esto ocurrió entre 48 y 50 días antes de que apareciera la propuesta con la que actualmente competimos.

​En ese momento enviamos nuestro primer mensaje formal a una persona vinculada al entorno de control de la entidad que inicialmente identificamos como fiduciaria.

​Al no recibir respuesta, acudimos hasta en tres oportunidades a sus canales formales.

​Sin embargo, se nos indicó que las decisiones de fondo ya no dependían de ellos desde el cambio en su composición actual, consolidada con el ingreso de Jorge Zúñiga.

​También se nos sugirió buscar directamente un entendimiento directo con el señor Salomón Lerner.

​Nos sorprendió mucho que un proceso financiero y legal de esta importancia dependiera de la participación de una persona externa como principal punto de contacto.

​Sin embargo, reconociendo el apoyo que brindó al inicio de esta estructura, acudimos a él para buscar una solución.

​Tuvimos una reunión de más de dos horas en sus oficinas del Banco de Alimentos.

​Durante esa conversación, Salomón Lerner nos explicó cómo se diseñó el esquema actual para mantener el control del club hasta el año 2031 o incluso por más tiempo.

​También nos contó que decidieron vender sus posiciones a la fiduciaria debido a fuertes diferencias con la conducción de Diego González Posada.

​Según explicó, aquella gestión, pese a haber ganado el Torneo Apertura con siete puntos de diferencia y haber defendido la importante tasa de interés del 2%, que después subió inesperadamente al 7%, decidió vender por un manejo que consideraban demasiado personalista.

​Lo que nos resulta llamativo es que hoy, después de ganar nuevamente el Apertura y de haber mantenido el orden institucional durante todo el año, empiezan a aparecer obstáculos parecidos.

​Todo esto genera la sensación de que se busca provocar una ruptura que no responde necesariamente a razones técnicas, sino al interés de conservar el control del club e intentar ampararse en dinámicas del pasado que Alianza ya debería haber dejado atrás.

​Salomón también nos contó que había retomado su relación con los integrantes de la propuesta competidora, después de haberse distanciado públicamente de ellos por situaciones ocurridas en el pasado.

​Nos indicó que les había brindado apoyo profesional para que pudieran cumplir con los requisitos del proceso.

​Además, sabía que estaban conversando con una persona vinculada a los dueños de las acreencias y que la operación todavía no se encontraba cerrada.

​Por eso, nuestra pregunta fue muy sencilla: si a ellos los habían ayudado a conocer las condiciones, ¿qué podía hacer por nosotros, si hasta ese momento lo único que habíamos encontrado eran trabas?

​Incluso, en esa mesa, Salomón asumió el compromiso de conseguirnos una conversación directa con los dueños de las acreencias.

​Sin embargo, días después nos informó formalmente, a través de WhatsApp, que dicha gestión había sido infructuosa.

​Nos señaló que únicamente había logrado mantener una llamada telefónica con Luis Felipe Bravo, presidente del fondo, quien le manifestó que creía que las acreencias ya se encontrarían bajo algún tipo de gestión desde días atrás.

​En esa misma comunicación, Salomón nos aclaró que su participación era solamente como facilitador y que no tenía capacidad de decisión.

​Así, seguimos en una situación en la que no sabemos con quién hablar ni ante quién presentar nuestra propuesta para competir de igual a igual, como corresponde.

​Y, pese a ello, seguimos buscando respuestas.

​Por eso, nuestras preguntas son claras:

​¿Quiénes son realmente los dueños de las acreencias?

​¿Quién tiene hoy la capacidad de tomar una decisión?

​¿Por qué no se nos permite presentar una propuesta formal?

​¿Por qué una propuesta que apareció después parece avanzar mientras la nuestra todavía no ha sido escuchada?

​Este juego de evasivas, silencios y personas que señalan que la decisión depende de alguien más debilita la institucionalidad de Alianza Lima.

​Mantener un esquema poco claro representa un riesgo inminente para el club.

​Esta incertidumbre financiera y legal podría generar consecuencias y llamar la atención de los organismos encargados de supervisar este tipo de procesos.

​También nos preocupa profundamente que toda esta inestabilidad institucional termine afectando al equipo.

​El secretismo, los rumores y los ruidos políticos pueden ingresar al día a día del plantel, desgastar al grupo, quebrar la confianza del hincha y terminar perjudicando lo que se viene construyendo en la cancha.

​El éxito deportivo necesita bases sólidas, decisiones claras y una línea de trabajo transparente entre el equipo, la dirección deportiva y el comando técnico.

​Nosotros vamos a seguir trabajando con entrega absoluta, porque esa es nuestra obligación.

​Pero también es importante que todos entendamos lo que está pasando y los riesgos que existen.

​Nuestro equipo se encuentra completamente preparado para participar en este proceso.

​Creemos que la única manera correcta de hacerlo es mediante una competencia sana, honesta y transparente.

​Estamos dispuestos a sentarnos en una mesa formal, firmar todos los acuerdos de confidencialidad que sean necesarios y presentar un proyecto que asegure la estabilidad, el crecimiento y el futuro de Alianza Lima.

​No estamos pidiendo ningún privilegio.

​Solo queremos tener la oportunidad de presentar nuestra propuesta y competir en igualdad de condiciones.

​10. Un llamado a los referentes de nuestra historia

​Esta iniciativa no es un proyecto personal ni un esfuerzo individual.

​Es una causa que pertenece a todos los que amamos a Alianza.

​Por eso, quiero dirigirme con mucho respeto a mis compañeros, excompañeros y a todos los jugadores que han marcado la historia de esta institución.

​Quienes han compartido un vestuario conmigo, quienes conocen mi trayectoria, mi vida y mis valores, saben que no daría un paso de esta importancia si no tuviera la presunción de que podrían estar ocurriendo situaciones extrañas y que hay cosas que no estarían funcionando como deberían.

​También quiero ser claro: yo solo no voy a poder.

​Alianza siempre ha sido más grande que cualquier persona. Si de verdad queremos cuidar al club, necesitamos que todos los aliancistas demos un paso al frente.

​Esta iniciativa nació de los propios hinchas y socios. Ellos me hicieron abrir los ojos y hoy espero que todos, absolutamente todos, podamos hacer lo mismo.

​Quedarse en silencio frente a la falta de claridad no puede ser una opción para quienes realmente quieren al club.

​La grandeza de Alianza se defiende con la verdad, con la unión de sus referentes y sin poner intereses personales por encima de la institución.

​11. Unión aliancista

​Mi intención es aportar, no dividir.

​Quiero exigir transparencia, no atacar.

​Quiero defender a Alianza, no utilizarla.

​Alianza Lima no le pertenece a un grupo cerrado. Le pertenece a los millones de hinchas que alientan siempre, en las buenas y en las malas.

​Solamente pedimos que se nos permita presentar nuestra propuesta.

​Y vamos a seguir firmes buscando respuestas y exigiendo claridad.

​No pedimos un trato especial.

​No pedimos que nos regalen nada.

​Solo pedimos que nos permitan competir limpiamente por el futuro del club que tanto amamos.

​Porque Alianza no tiene dueño.

​Alianza es de su gente.

​Muchísimas gracias.

​Arriba Alianza, toda la vida.

​Paolo Guerrero, un grupo de hinchas y socios, y todo su equipo de trabajo.