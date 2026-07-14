Luis Advíncula reveló su futuro en Alianza Lima tras rendimiento: "En estos meses..."

Luis Advíncula salió campeón con Alianza Lima en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Sin embargo, su rendimiento, a diferencia del de sus compañeros del plantel, fue uno de los más regulares, sin llegar a su mejor nivel. Por eso, reveló su futuro en el club blanquiazul, previo al inicio del Clausura.

Luis Advíncula reveló su futuro en Alianza Lima tras rendimiento

En conversación con Ricardo Gareca a través del programa 'La Sustancia', el defensor reveló que sí siente que no ha tenido sus mejores partidos con Alianza en el Apertura porque estuvo pensando en otras situaciones fuera del fútbol y no estaba concentrado.

Sin embargo, Luis Advíncula dejó en claro que, de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026, se enfocará al 100 % en lograr el tan esperado título y coronarse campeón nacional del fútbol peruano.

Video: La Sustancia

"Siento que tuve partidos regulares. Creo que en este segundo campeonato me tengo que centrar en lo que realmente me tengo que centrar. El primer campeonato me centré en otras cosas, otro tipo de problemas que pasaban, y casi siempre eso recae en los más grandes, no en los más chicos", afirmó.

"En estos meses me quiero centrar en el fútbol y a ayudar a Alianza a conseguir el objetivo dentro del campo", concluyó el destacado jugador de la selección peruana.

¿Cómo le va a Luis Advíncula en Alianza Lima?

Luis Advíncula llegó a Alianza Lima a comienzos de 2026 desde Boca Juniors y tuvo la oportunidad de jugar la Copa Libertadores y el Torneo Apertura de la Liga 1. En ese periodo, el lateral derecho acumuló 17 encuentros y anotó un solo tanto. Actualmente, se alista para el arranque del Clausura, torneo en el que intentará conquistar el campeonato nacional.