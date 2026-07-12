Rafael Dudamel, DT de Deportivo Cali, rotundo con Gallese tras partido ante Alianza: "Es un..."

Tras el triunfo de su equipo sobre Alianza Lima en Matute, el técnico de Deportivo Cali, Rafael Dudamel, dedicó elogios a Pedro Gallese. El entrenador resaltó la jerarquía y la capacidad de liderazgo del portero, al tiempo que consideró que la selección peruana debe sacar el mayor provecho posible de un jugador de sus condiciones.

Rafael Dudamel, técnico de Deportivo Cali, se rindió en elogios ante Pedro Gallese tras partido contra Alianza Lima

Tras el encuentro, Dudamel calificó al 'Pulpo' como un referente dentro del plantel y resaltó la importancia que tiene tanto dentro como fuera del campo. "Es un lujo tenerlo, es uno de esos líderes que uno como entrenador disfruta porque se trabaja siempre bien y de manera ejemplar", manifestó el técnico venezolano.

Además, señaló que, aunque compite con Alejandro Rodríguez, la trayectoria y la experiencia internacional de Gallese acaban siendo un factor diferencial dentro del equipo.

Pedro Gallese disputó todo el primer tiempo el partido entre Alianza Lima vs Deportivo Cali

"Hay una buena competencia porque Alejandro Rodríguez es un arquero de primer nivel en el fútbol colombiano, pero las jerarquías se respetan, y Gallese con su Copa América, su Eliminatoria, su brillante carrera hace que sea uno de nuestros capitanes", sostuvo.

Rafael Dudamel destacó a Pedro Gallese en la selección peruana

Por último, Rafael Dudamel lanzó un mensaje inequívoco sobre la situación actual de la portería de la selección peruana y dejó ver la alta consideración que tiene por Pedro Gallese, exguardameta de Alianza Lima.

"No veo que el fútbol peruano tenga 2-3 arqueros con las capacidades de Pedro, en liderazgo y jerarquía, así que hay que aprovecharlo al máximo", sentenció.