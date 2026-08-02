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Espectacular gol de cabeza de Matías Succar para el 1-0 de Cienciano ante Universitario

Matías Succar abrió el marcador 1-0 en el partido entre Cienciano y Universitario, correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Antonio Vidal
Gol de Matías Succar Universitario vs Cienciano. Foto: composición Líbero/L1 Max
Gol de Matías Succar Universitario vs Cienciano. Foto: composición Líbero/L1 Max
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Matías Succar puso el 1-0 en el encuentro entre Cienciano y Universitario por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1. El gol llegó tras una jugada de tiro de esquina que se ejecutó en corto para que Carlos Cabellos enviara el balón al centro del área y el delantero de veintisiete años sorprendiera a la defensa crema con un cabezazo.

Gol de Matías Succar. Foto: L1 Max

Gol de Matías Succar. Foto: L1 Max

Gol de Matías Succar. Foto: L1 Max

Gol de Matías Succar. Foto: L1 Max

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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