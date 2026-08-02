Espectacular gol de cabeza de Matías Succar para el 1-0 de Cienciano ante Universitario

Matías Succar puso el 1-0 en el encuentro entre Cienciano y Universitario por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1. El gol llegó tras una jugada de tiro de esquina que se ejecutó en corto para que Carlos Cabellos enviara el balón al centro del área y el delantero de veintisiete años sorprendiera a la defensa crema con un cabezazo.

Gol de Matías Succar. Foto: L1 Max