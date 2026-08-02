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Ex campeón con Alianza Lima dio duro comentario sobre la interno del club blanquiazul: "Complicado...."
En una reciente entrevista, el ex Alianza Lima habló sobre su pasado en el cuadro de La Victoria dejando fuertes comentarios.
Gino Peruzzi habló sobre su etapa en Alianza Lima, club con el que disputó dos finales nacionales: se coronó campeón en la primera y cayó frente a Universitario en la segunda. No obstante, lo que más llamó la atención fue una inesperada confesión relacionada con una experiencia que vivió durante su carrera.
El lateral argentino llegó al cuadro blanquiazul en 2022, luego de defender las camisetas de clubes importantes del continente como Boca Juniors, Nacional de Uruguay y San Lorenzo. Desde su arribo se consolidó como titular y fue una pieza importante en la obtención del campeonato.
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Gino Peruzzi fue campeón con Alianza Lima
En una entrevista con el periodista Matías Zuñez, donde mostró parte de su rutina diaria, el defensor de 34 años, actualmente en Corralense de Argentina, participó en un ping pong de preguntas sobre distintos momentos de su trayectoria.
Durante la dinámica, Peruzzi confesó que Vélez Sarsfield es el club al que más cariño le tiene y aseguró que La Bombonera es el estadio más difícil en el que le ha tocado jugar. Sin embargo, la respuesta que más repercusión generó fue la relacionada con el vestuario más complicado que le tocó integrar.
"¿El vestuario más pesado que te tocó integrar?", le empezaron preguntando al argentino que respondió lo siguiente: "¿El vestuario más complicado? El de Alianza Lima", señaló.
Vale recordar que, durante la temporada 2023, Alianza Lima reunió a uno de los planteles más valiosos del fútbol peruano, situación que dio lugar a diversas especulaciones sobre una posible disputa de egos entre los referentes del equipo y los futbolistas que se incorporaron ese año.
¿Cómo le fue a Gino Peruzzi en Alianza Lima?
Durante su etapa en Alianza Lima, Gino Peruzzi disputó 43 partidos, marcó 2 goles y brindó 6 asistencias. Además, recibió 13 tarjetas amarillas, no fue expulsado y acumuló un total de 3.728 minutos en el terreno de juego.
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