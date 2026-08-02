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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: en julio, los ARRESTOS de ICE se intensificaron y alcanzaron su nivel más alto

En julio, las detenciones hechas por el ICE alcanzaron cifras récord en la administración Trump, evidenciando un aumento en la represión hacia la inmigración.

Melanni Miranda
En julio, los arrestos de ICE se intensificaron y alcanzaron su nivel más alto.
En julio, los arrestos de ICE se intensificaron y alcanzaron su nivel más alto. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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Las detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alcanzaron un nivel histórico en el mes de julio, durante el segundo mandato de la administración Trump, tal como señalan los datos internos de la agencia que fueron obtenidos por CBS News.

Denuncian que en el centro de detención de ICE en Broward hay inmigrantes con "estatus legal".

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales en EE. UU.: denuncian que en este centro de detención de ICE hay personas ARRESTADAS CON "ESTATUS LEGAL"

Este preocupante incremento en la represión se evidenció a través de arrestos en aeropuertos, oficinas de control de inmigración y diversas comunidades a lo largo de Estados Unidos. ¿Qué debes tomar en cuenta?

En julio, los arrestos de ICE se intensificaron y alcanzaron su nivel más alto

CBS News señaló que el mes pasado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a más de 46.000 personas que enfrentan la deportación por supuestas infracciones a las leyes migratorias, como la entrada ilegal al país americano o la permanencia más allá del tiempo permitido por sus visas. Los datos preliminares fueron compartidos por el Departamento de Seguridad Nacional.

EE. UU.

En julio, los arrestos de ICE se intensificaron y alcanzaron su nivel más alto. / Imagen CBS News

Las cifras, que aún no han sido publicadas oficialmente por el gobierno federal, exponen que las operaciones de control migratorio del ICE se intensificaron en julio, con el fin de alcanzar un promedio de 2.000 arrestos diarios en todo EE. UU. Bajo este contexto, se conoció que, en el mes pasado, se registró un promedio de 1.500 detenidos diarios, aunque algunos de ellos fueron inicialmente arrestados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Los más de 46.000 ingresos en julio superaron los aproximadamente 43.000 detenidos contabilizados en junio, cifra que había marcado un récord durante el segundo mandato del presidente Trump.

Hasta el último fin de semana, el ICE mantenía a 68.000 personas en su sistema de detención, acercándose al récord de más de 70.000 detenidos alcanzado en enero, según datos internos de la agencia.

¿Qué muestran estas cifras sobre ICE y la situación migratoria?

Las estadísticas indican que la represión del gobierno de Trump hacia la inmigración ilegal ha aumentado durante este verano, esto luego de una notable disminución en los arrestos a inicios de año.

El cambio se ha realizado tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, a manos de agentes federales durante una operación policial relámpago en Minneapolis, un hecho que suscitó críticas de ambos partidos.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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