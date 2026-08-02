El último 26 de julio, la policía comunicó el sensible hallazgo de un cadáver en las cercanías de un Walmart en Tyler. Según los informes de EE. UU., el cuerpo corresponde a un hombre. Las autoridades realizan las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias de este hecho.

Walmart: autoridades reportan el hallazgo de un cadáver cerca de la tienda, ¿qué revela la autopsia?

KITV y otros portales internacionales informaron que el domingo 26 de julio, por la noche, se descubrió un cuerpo en un área cubierta de hierba, próxima a la tienda Walmart de Tyler, situada en la intersección de la carretera Loop 323 y la carretera estatal 64.

Walmart de Tyler: autoridades reportan el HALLAZGO de un cadáver cerca de la tienda, ¿qué revela la autopsia? | Foto referencial Telemundo.

Andy Erbaugh, portavoz del Departamento de Policía de Tyler, se pronunció al respecto y precisó que, tras las primeras investigaciones, no se ha dado con indicios exactos de posible acto delictivo en este caso.

Bajo este contexto, se ha dispuesto la realización de una autopsia para esclarecer las circunstancias del hallazgo. No obstante, no se ha compartido ninguna actualización sobre este lamentable hecho.

¿Qué es Walmart y por qué resalta en Estados Unidos?

Walmart es una reconocida cadena de tiendas estadounidense que ofrece una amplia gama de productos, incluyendo alimentos, ropa y artículos para el hogar, a precios accesibles. Su éxito en el mercado estadounidense se debe a varios factores clave.

La compañía se enfoca en ofrecer precios bajos, lo que se traduce en su lema de ayudar a las familias a ahorrar dinero y mejorar su calidad de vida. Además, cuenta con una extensa red de tiendas físicas que abarca casi todas las comunidades, complementada por una robusta plataforma digital que facilita las compras en línea.

La variedad de productos disponibles es otro de sus atractivos, permitiendo a los consumidores adquirir desde alimentos frescos hasta dispositivos electrónicos en un solo lugar. Asimismo, su capacidad de compra en volúmenes le permite negociar precios competitivos con los proveedores, lo que da ahorros significativos para sus clientes.