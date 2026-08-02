El Examen Final de Ingreso Directo del CEPRE-UNI para el ciclo 2026-II está programado para este domingo 2 de agosto de 2026, según el cronograma oficial de la Oficina de Admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Este proceso incluyó una prueba previa que se realizó el sábado 1 de agosto de 2026, la cual abarcó la Prueba de Aptitud Vocacional. La evaluación determinará el porcentaje de vacantes disponibles para el ingreso directo a las diversas especialidades que ofrece la universidad.

Resultados del Examen Final de Ingreso Directo CEPRE UNI 2026-II

Este 2 de agosto de 2026 se publicarán los resultados de los postulantes. Los interesados podrán revisar los listados de puntajes e ingresantes de manera virtual accediendo a la plataforma institucional del Portal de Admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) o a través del Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPRE-UNI).

Aquí LINK oficial de los próximos estudiantes que ingresarán bajo la modalidad de Ingreso Directo: dale clic.

Resultados del Examen Final de Ingreso Directo CEPRE UNI 2026-II.

Es importante saber que el Examen Final de Ingreso Directo (CEPRE-UNI) 2026-II de la Universidad Nacional de Ingeniería representa una evaluación presencial crucial para los aspirantes que buscan obtener una vacante directa, evitando así el examen ordinario general.

Esta prueba, que se establece tradicionalmente desde las 6:45 a. m. hasta las 8:45 a. m., se realizará después de la Prueba de Aptitud Vocacional. Es una oportunidad significativa para los estudiantes que desean ingresar a esta prestigiosa institución.

¿Cuáles son los costos y beneficios para los postulantes?

Los costos y beneficios para los postulantes a diversas modalidades educativas son variados: