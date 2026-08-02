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Resultados CEPRE UNI 2026 II: revisa si aprobaste el Examen Final de Ingreso Directo, puntajes y más
Los resultados del examen se publicarán en la página web, lo que permitirá a los postulantes consultar los puntajes obtenidos. ¿A qué hora se realizará?
El Examen Final de Ingreso Directo del CEPRE-UNI para el ciclo 2026-II está programado para este domingo 2 de agosto de 2026, según el cronograma oficial de la Oficina de Admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
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Este proceso incluyó una prueba previa que se realizó el sábado 1 de agosto de 2026, la cual abarcó la Prueba de Aptitud Vocacional. La evaluación determinará el porcentaje de vacantes disponibles para el ingreso directo a las diversas especialidades que ofrece la universidad.
Resultados del Examen Final de Ingreso Directo CEPRE UNI 2026-II
Este 2 de agosto de 2026 se publicarán los resultados de los postulantes. Los interesados podrán revisar los listados de puntajes e ingresantes de manera virtual accediendo a la plataforma institucional del Portal de Admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) o a través del Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPRE-UNI).
- Aquí LINK oficial de los próximos estudiantes que ingresarán bajo la modalidad de Ingreso Directo: dale clic.
Resultados del Examen Final de Ingreso Directo CEPRE UNI 2026-II.
Es importante saber que el Examen Final de Ingreso Directo (CEPRE-UNI) 2026-II de la Universidad Nacional de Ingeniería representa una evaluación presencial crucial para los aspirantes que buscan obtener una vacante directa, evitando así el examen ordinario general.
Esta prueba, que se establece tradicionalmente desde las 6:45 a. m. hasta las 8:45 a. m., se realizará después de la Prueba de Aptitud Vocacional. Es una oportunidad significativa para los estudiantes que desean ingresar a esta prestigiosa institución.
¿Cuáles son los costos y beneficios para los postulantes?
Los costos y beneficios para los postulantes a diversas modalidades educativas son variados:
- Prospecto para cualquier modalidad tiene un costo de S/90.
- La inscripción ordinaria se establece en S/410 para colegios estatales y S/780 para privados.
- En el caso de las modalidades extraordinarias, que incluyen a los primeros puestos, deportistas calificados y personas con discapacidad, se aplican los mismos montos que en la inscripción ordinaria, dependiendo de la procedencia.
- Para bachilleres y convenios, la inscripción asciende a S/850.
- El traslado externo tiene un costo de S/620 para instituciones estatales y S/840 para privadas o extranjeras.
- Los titulados o graduados deben abonar S/680 por derecho de inscripción y S/80 por crédito.
- Además, la aptitud vocacional para Arquitectura tiene un costo de S/160 en todas las modalidades.
- Es importante destacar que los postulantes del Plan Integral de Reparaciones están exonerados del pago de inscripción.
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