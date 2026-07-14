LINK de inscripción a CURSOS GRATIS y virtuales de la UNI sobre IA, programación y seguridad cibernética

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) presentó la décima edición de su Programa de Iniciación Tecnológica (PIT), permitiendo el acceso a más de 80 cursos online gratuitos enfocados en competencias digitales para estudiantes, egresados y trabajadores públicos. Las inscripciones estarán abiertas del 21 de julio al 2 de agosto de 2026.

Los cursos de la UNI cubrirán áreas demandadas en el mercado laboral actual, comenzando el próximo lunes 3 de agosto. Las clases serán en formato virtual, con opción de acceso a grabaciones para el estudio autónomo de cada participante.

UNI abre cursos virtuales gratuitos en tecnología

El Programa de Iniciación Tecnológica actualiza sus contenidos con cursos en inteligencia artificial y campos de transformación digital. Las opciones incluyen análisis de datos, ciberseguridad, programación, desarrollo de software, computación en la nube, aprendizaje automático, automatización empresarial, gestión de proyectos, y más.

La UNI ofrecerá más de 80 cursos gratuitos en inteligencia artificial, programación y nuevas tecnologías.

Los cursos están dirigidos tanto a estudiantes y egresados de todo el país como a trabajadores públicos con correo institucional, facilitando el acceso desde cualquier parte del Perú de manera gratuita y virtual.

Link de inscripción a cursos gratis de la UNI

Las matrículas estarán disponibles del 21 de julio al 2 de agosto de 2026 mediante el portal oficial del programa. Las clases empezarán el 3 de agosto, ofreciendo acceso a grabaciones de referencia.

Enlace de inscripción: https://cursosgratuitos.uni.edu.pe/

Para quienes deseen certificar su participación, se ofrece una certificación oficial por S/50 por curso, aunque es opcional. Las consultas se pueden dirigir a los números de WhatsApp 971 683 282 y 920 583 566, además del portal de inscripción donde se detalla toda la oferta educativa.