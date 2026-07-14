¿Cómo se calcula la gratificación de julio 2026 por Fiestas Patrias?

Con la llegada de las Fiestas Patrias, miles de trabajadores del sector privado accederán al pago de la gratificación de julio de 2026, uno de los beneficios laborales más importantes del año. Este depósito, que debe efectuarse dentro del plazo establecido por la ley, representa un ingreso adicional destinado a aliviar los gastos de los trabajadores durante las celebraciones. Sin embargo, el monto varía según el tiempo laborado y la remuneración que percibe cada empleado. ¿Cómo calcular tu grati?

Gratificación de julio 2026: ¿cómo calcular cuánto te tocará recibir?

La gratificación equivale a una remuneración mensual completa para quienes hayan trabajado durante todo el semestre comprendido entre enero y junio de 2026. Si el trabajador no laboró los seis meses completos, el beneficio se calcula de manera proporcional, otorgándose un sexto de la remuneración por cada mes calendario completo trabajado durante ese periodo.

Para determinar el monto, se toma como base la remuneración vigente al 30 de junio de 2026. En el cálculo se incluyen el sueldo básico y otras asignaciones que el trabajador perciba de manera habitual. En cambio, no forman parte de la gratificación aquellos pagos considerados extraordinarios o de naturaleza no remunerativa.

Mira el ejemplo: Supongamos que un trabajador percibe una remuneración mensual de S/ 2,000 y laboró de manera ininterrumpida durante los seis meses del semestre. El cálculo se realiza de la siguiente manera:

Remuneración acumulada del semestre: S/ 2,000 × 6 = S/ 12,000 .

S/ 2,000 × 6 = . Cálculo de la gratificación: S/ 12,000 ÷ 6 = S/ 2,000 , que corresponde al monto de la gratificación.

S/ 12,000 ÷ 6 = , que corresponde al monto de la gratificación. Si está afiliado a EsSalud: se suma una bonificación extraordinaria del 9% , por lo que recibirá S/ 2,180 (S/ 2,000 + S/ 180).

se suma una bonificación extraordinaria del , por lo que recibirá (S/ 2,000 + S/ 180). Si está afiliado a una EPS: la bonificación extraordinaria es del 6,75%, por lo que el monto total asciende a S/ 2,135 (S/ 2,000 + S/ 135).

La grati equivale a un sexto del sueldo de cada mes laborado entre enero y junio.

Es importante señalar que además del monto de la gratificación, los trabajadores que se encuentran afiliados a EsSalud reciben una bonificación extraordinaria equivalente al 9% de la gratificación, mientras que quienes están afiliados a una Entidad Prestadora de Salud (EPS) perciben una bonificación del 6,75%.

Por otro lado, la legislación establece que la gratificación por Fiestas Patrias debe ser depositada, como máximo, hasta el 15 de julio de 2026. En caso de incumplimiento, las empresas pueden ser sancionadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), dependiendo del tamaño de la empresa y del número de trabajadores afectados.