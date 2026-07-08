BCP emite importante alerta sobre la gratificación de julio: clientes deben estar informados

Con la llegada del mes de julio, miles de trabajadores del sector privado esperan con ansias el pago de la gratificación por Fiestas Patrias. Este beneficio económico, que equivale a un sueldo íntegro por cada semestre trabajado más una bonificación, representa una gran ayuda para las familias; sin embargo, el Banco de Crédito del Perú (BCP) emitió una importante alerta que debe tomarse en cuenta.

BCP emite alerta previo al pago de la gratificación 2026

Ante el próximo depósito de la gratificación por Fiestas Patrias, el BCP emitió información a través de sus cuentas oficiales y dirigida a sus clientes para prevenir posibles estafas y fraudes digitales. La entidad financiera recordó que durante esta temporada suelen incrementarse los intentos de ciberdelincuentes por obtener información confidencial mediante mensajes falsos enviados por SMS o aplicaciones de mensajería.

Información compartida por el BCP sobre el pago de la gratificación.

Como parte de sus recomendaciones, el BCP informó que sus comunicaciones oficiales por mensaje de texto (SMS) solo se envían desde los remitentes "31198" y "BCPOFICIAL". Por ello, exhortó a los usuarios a desconfiar de cualquier mensaje recibido desde otros números o remitentes que soliciten realizar acciones relacionadas con sus cuentas bancarias.

Asimismo, la entidad precisó que nunca solicitará información confidencial como fechas de vencimiento de tarjetas, números completos de tarjetas, claves, contraseñas o el código de seguridad (CVV). En caso de recibir este tipo de requerimientos, recomendó no responder el mensaje ni compartir datos personales o financieros.

El banco también advirtió que no pedirá a sus clientes descargar aplicaciones ni archivos desconocidos para acceder a promociones, beneficios o verificar depósitos de la gratificación. Estas prácticas son utilizadas con frecuencia por delincuentes para instalar programas maliciosos que buscan obtener acceso a las cuentas bancarias de las víctimas.

El BCP hizo un llamado a mantenerse alerta durante la campaña de pago de la gratificación de julio y verificar siempre la autenticidad de cualquier comunicación antes de interactuar con ella. La entidad recordó que seguir estas recomendaciones puede ayudar a proteger la información financiera y evitar ser víctima de fraudes electrónicos.