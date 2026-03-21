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BCP fue multado con más de S/ 34.000 por incumplir cash back en tarjeta de crédito: ¿qué pasó?
Conoce este caso que sucedió en la región Arequipa, el mismo que culminó con las autoridades dándole la razón al cliente del popular banco peruano.
El Banco de Crédito del Perú (BCP) recibió una fuerte multa de más de 34 mil soles en la región Arequipa por no cumplir con un beneficio hacia un cliente con tarjeta de crédito de esta concurrida entidad bancaria peruana.
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Imponen fuerte multa al BCP por más de 34 mil soles
La multa de 6.22 UIT, es decir, S/34.210 soles fue dada en segunda instancia por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi, sustentando que el mencionado banco “vulneró el deber de idoneidad previsto en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor”, como detalla el portal lpderecho.pe.
Pero, ¿Qué sucedió? no aplicar la devolución del 1% de las compras realizadas con la tarjeta Visa Clásica Masiva, cuando se ofreció al cliente este beneficio, conocido como “cashback”, el cual es parte de dicha campaña promocional y sujeto a ciertas condiciones.
BCP es uno de los bancos con mayor red de agentes en todo el Perú.
Qué multas recibió el BCP ante Indecopi Arequipa
Ante esto, el BCP no logró demostrar que las restricciones fueron informadas debidamente al cliente, por lo que en dicho caso se impuso la multa de 2,44 UIT.
Pero, no solo eso, pues se comprobó que el BCP modificó las condiciones del beneficio sin consultar al consumidor, esto representa una infracción al “numeral c) del artículo 65.1 del Código. Por esta conducta se le aplicó una sanción adicional de 3.78 UIT”.
Por ello, la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi ratificó la decisión en primera instancia dada por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos (ORPS) de Arequipa.
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