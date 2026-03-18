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Corte de luz en Arequipa este jueves 19 de marzo por 7 horas: revisa las zonas afectadas y horarios
Los sectores perjudicados en Arequipa incluyen Alto Selva Alegre, Cercado de Arequipa y Miraflores, con interrupción del suministro entre las 07:30 y 14:30 p. m.
La empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) ha programado un corte de luz en varias zonas de Arequipa para este jueves 19 de marzo, como parte de trabajos de mantenimiento de redes en media tensión (reubicación de estructuras, subsanación de deficiencias). Estas acciones buscan optimizar la calidad del servicio y prevenir fallas futuras en la red de distribución.
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De acuerdo con la información difundida, la interrupción del suministro afectará sectores de distritos como Alto Selva Alegre, Cercado de Arequipa y Miraflores, en un horario aproximado entre las 7.30 y las 14.30 p. m. Estas labores incluyen mantenimiento de redes y corrección de deficiencias técnicas en el sistema eléctrico.
Corte de luz en Arequipa este jueves 19 de marzo
- Urbanizaciones del distrito de Alto Selva Alegre: Alto Selva Alegre Zona A.
- Urbanizaciones del distrito de Arequipa: Centro Histórico Arequipa, San Lazaro.
- Urbanizaciones del distrito de Miraflores: Ampliación La Negrita, La Victoria, Miraflores, Multifamiliar 3R, San Antonio, Urbanización Alameda de Salaverry, Villa Militar.
- Subestaciones eléctricas de distribución (SED), involucradas según zonas afectadas líneas arriba: 1166, 3863, 3756, 2363, 3755, 1144, 1039, 3661, 3590, 1347, 2015, 3100, 1009, 2657, 2735, 1177, 2875, 3347, 1167, 2650, 2158, 2831, 1168, 2579, 2084, 1145, 1143, 1654, 1146, 1159, 2860, 2801, 2762, 2763, 2861, 2862, 1152, 1160, 1162, 2859, 2858, 2832, 2717, 2877, 3313, 3516, 1172, 1148, 4295, 4378, 4379, 4377, 4498, 4555, 4497, 4496, 4495, 4556, 4696, 4695, 4982, 4981, 5041, 5042, 5040, 5285, 5304, 5311, 5373, 5667, 5656, 5677, 5809, 5843, 10045, 10047, 10101, 10188.
Diversas zonas de Arequipa sufrirán corte de luz.
Recomendaciones ante un corte de luz
Ante un corte de luz, es fundamental tomar medidas preventivas para reducir riesgos. Se recomienda desconectar los electrodomésticos y equipos electrónicos, ya que cuando el servicio se restablece pueden producirse sobrecargas que los dañen. Asimismo, es importante contar con linternas, velas o lámparas recargables, evitando el uso inadecuado de fuego para prevenir accidentes.
También es aconsejable conservar la refrigeradora cerrada el mayor tiempo posible para mantener los alimentos en buen estado y evitar su descomposición. Si el corte se prolonga, se debe priorizar el consumo de productos perecibles. Además, es útil tener a la mano baterías, cargadores portátiles y un botiquín básico ante cualquier eventualidad.
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