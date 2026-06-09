Portugal vs Nigeria EN VIVO con Cristiano Ronaldo: horario, en qué canal ver y pronóstico por amistoso

Momento de ver a Portugal en su partido de despedida de cara al Mundial 2026. El equipo liderado por Cristiano Ronaldo se verá cara a cara con Nigeria el miércoles 10 de junio a partir de las 14.45, hora peruana (19.45 horas GMT). La transmisión de estos vibrantes 90 minutos se verá por la señal en vivo de ESPN, Disney Plus y DGO para toda Latinoamérica.

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Luego de su victoria por 2-1 ante la escuadra de Chile, ahora los dirigidos por Roberto Martínez tendrán su última prueba ante un conjunto africano como Nigeria, que quedó muy cerca de clasificar a la Copa del Mundo 2026. Dado este panorama, las Súper Águilas tratarán de malograr la fiesta de los lusos en Leiria y así generar dudas de cara a su debut mundialista.

Uno de los jugadores que estará bajo la mirada de todos es Cristiano Ronaldo, quien afrontó los primeros 45 minutos del pasado choque ante Chile. Dado que el encuentro terminó tenso en la primera parte, el estratega decidió reservar al experimentado atacante para este duelo contra Nigeria.

"Nuestro capitán da ejemplo en todo lo que hace. Lo da todo, las 24 horas del día, para ayudar a la selección nacional. Nuestro capitán y el resto de los jugadores no piensan en el futuro. No sabemos qué puede pasar en el futuro porque pueden lesionarse y hay decisiones que escapan a su control. Se centra en entrenar, ser el mejor, poner en práctica los conceptos y sentir orgullo al vestir la camiseta. Ese es el ejemplo que da. Su único objetivo es usarlo para mejorar mañana", declaró Roberto Martínez en la antesala del amistoso.

¿Cuándo juega Portugal vs Nigeria?

El partido entre Portugal vs Nigeria se juega el miércoles 10 de junio en el Estadio Magalhaes Pessoa de Leiria por un amistoso internacional. El cuadro luso tendrá su última actuación previa a lo que será su estreno en la Copa del Mundo 2026, por lo que espera celebrar ante la mirada de su afición.

¿A qué hora juega Portugal vs Nigeria?

Este choque entre las escuadras de Portugal y Nigeria inicia a partir de las 14.45 hora peruana (19.45 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 13.45 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14.45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 15.45 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 16.45 horas

Portugal: 20.45 horas

¿Dónde ver Portugal vs Nigeria EN VIVO?

La transmisión del partido entre Portugal vs Nigeria se verá por la señal en vivo por ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción para sintonizarlo vía streaming a través de los aplicativos de Disney Plus y DGO para verlo en tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Se anuncia el partido amistoso entre Portugal vs Nigeria.

Posibles alineaciones de Portugal vs Nigeria

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Ruben Neves, Joao Neves; Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão; Cristiano Ronaldo.

Nigeria: Okoye; Bewene, Ogbu, Fernandez, Onyemaechi; Simon, Onyeka, Ndidi, Nnadi; Adams, Moffi.

Portugal vs Nigeria: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Portugal se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Nigeria en este partido amistoso internacional. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS PORTUGAL EMPATE NIGERIA Betsson 1.27 5.40 9.80 Betano 1.32 5.80 10.50 Bet365 1.30 5.25 10.00 1XBet 1.29 6.18 12.30 Doradobet 1.32 5.95 9.60

Portugal vs Nigeria: historial

El último registro de choques entre las selecciones de Portugal y Nigeria se dio en un amistoso internacional del 2022, en el que el conjunto luso superó a los africanos con un marcador de 4-0. Los goles fueron obra de Ramos, Joao Mario y un doblete de Bruno Fernandes. Para este cotejo, Cristiano Ronaldo no estuvo entre los convocados.