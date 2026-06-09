Bolivia vs Argelia juegan un duelo amistoso, que sirve de preparación para el Mundial 2026. Este emocionante compromiso se realizará el miércoles 10 de junio, desde las 7.00 p. m. (hora peruana) y las 8.00 p. m. (hora boliviana) en el Rock Chalk Park. El encuentro no contará con transmisión de TV, pero podrás seguir todas las incidencias en la web de Líbero.

¿A qué hora juegan Bolivia vs Argelia por la fecha internacional FIFA?

El amistoso internacional entre Bolivia vs Argelia se jugará este miércoles 10 de junio desde las 7.00 p. m. (hora peruana) y las 8.00 p. m. (hora boliviana) en el Rock Chalk Park, en Lawrence, Kansas.

¿Dónde ver Bolivia vs Argelia por la fecha internacional FIFA?

Lamentablemente, el enfrentamiento entre Bolivia vs Argelia no contará con transmisión televisiva por solicitud de la delegación de Argelia y se disputará a puertas cerradas. Sin embargo, podrás revisar el minuto a minuto y todas las incidencias en la web de Líbero.

La selección boliviana viene de caer 4-0 ante Escocia.

Bolivia vs Argelia: posibles alineaciones

Bolivia : Guillermo Viscarra; Yomar Rocha, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Ervin Vaca, Robson Matheus, Gabriel Villamíl; Miguel Terceros, Moisés Paniagua y Daniel Ribera.

: Guillermo Viscarra; Yomar Rocha, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Ervin Vaca, Robson Matheus, Gabriel Villamíl; Miguel Terceros, Moisés Paniagua y Daniel Ribera. Argelia: Luca Zidane; Zinéddine Belaïd, Aïssa Mandi, Rayan Aït-Nouri, Mohamed Amine Tougai; Nabil Bentaleb, Ramiz Zerrouki, Houssem Aouar; Mohamed Amoura, Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa.

Bolivia vs Argelia: cuotas y pronósticos

APUESTAS BOLIVIA EMPATE ARGELIA Betano 7.80 4.75 1.37 Bet365 8.50 4.50 1.36 1XBet 11.30 5.73 1.32 Stake 10.00 5.00 1.30 Doradobet 7.50 4.75 1.36

Bolivia vs Argelia: previa del amistoso internacional FIFA

A solo horas del pitazo inicial de la Copa del Mundo, la selección de Argelia afina sus últimas armas en Kansas. Los Zorros del Desierto se medirán este miércoles ante Bolivia en un compromiso marcado por el hermetismo: por exigencias logísticas y de seguridad, el encuentro se disputará a puertas cerradas y sin transmisión televisiva.

El estratega argelino, Vladimir Petkovic, sabe que el debut mundialista frente a la vigente campeona, Argentina, está cerca y busca proteger sus pizarras tácticas y jugadas preparadas para no dar ventajas de información al rival.

Para el combinado africano, la moral está alta tras vencer hace unos días por 1-0 a Países Bajos en Róterdam. Sin embargo, este duelo ante la escuadra sudamericana representa el último examen para consolidar el bloque defensivo y dar rodaje a figuras como Anis Hadj Moussa.

Al frente, la realidad de Bolivia es opuesta, pero no menos exigente. El técnico Óscar Villegas asume este cotejo de alta intensidad como una oportunidad para foguear a una nueva camada de jóvenes talentos. Con la mirada puesta a largo plazo en el proceso clasificatorio para el Mundial 2030, la Verde busca recuperarse de la goleada 4-0 sufrida ante Escocia y plantar cara en territorio estadounidense. Aunque no haya ojos del mundo observando, en este encuentro están en juego el orgullo y el futuro táctico de ambos bandos.