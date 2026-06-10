México vs Sudáfrica EN VIVO por Mundial 2026: a qué hora juegan, en qué canal ver y pronóstico

Todo va quedando listo para el inicio del Mundial 2026 con las selecciones de México y Sudáfrica. El Estadio Azteca se pone de gala para el debut del magno certamen de la FIFA este jueves 11 de junio, a partir de las 2.00 p. m. de Perú (1.00 p. m. en México). La transmisión en territorio local será por Canal 5, Azteca 7 y TUDN, mientras que en Perú podrá verse por América TV, DSports y Disney Plus.

Por primera vez en la historia, México y Sudáfrica repetirán una inauguración de la Copa del Mundo. Ambas selecciones lo hicieron en la edición del 2010, en la que empataron 1-1. Uno de los puntos a destacar es que ningún equipo anfitrión perdió en su cotejo de estreno, salvo Qatar en el 2022, cuando cayó 0-2 ante Ecuador.

Con ese antecedente, el Tricolor no desea tener complicaciones ante los miles de hinchas que se harán presentes en el Estadio Azteca. Sabe que hay mucha ilusión entre los seguidores, por lo que buscará sumar sus primeros tres puntos, que le permitan consolidarse en el grupo A ante sus otros rivales: Corea del Sur y República Checa.

Una de las motivaciones de México es que encadena tres victorias consecutivas en amistosos internacionales ante Ghana, Australia y Serbia, por lo que llega con confianza para afrontar los siguientes 90 minutos en el recinto de la Ciudad de México. Por su parte, Sudáfrica suma cinco derrotas consecutivas en sus últimos duelos programados. Su último triunfo fue ante Zimbabue por la Copa África de Naciones 2025.

¿Cuándo juega México vs Sudáfrica?

El partido entre México vs. Sudáfrica por la primera jornada del grupo A del Mundial 2026 se jugará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. La escuadra tricolor quiere debutar de gran manera como uno de los anfitriones del magno certamen de la FIFA.

¿A qué hora juega México vs Sudáfrica?

Este cotejo entre mexicanos y sudafricanos comenzará a las 2.00 p. m. de Perú (1.00 p. m. de México). De igual manera, te damos a conocer los horarios en distintos países del mundo:

México: 1.00 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 2.00 p. m.

Venezuela, Bolivia y Chile: 3.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver México vs Sudáfrica EN VIVO?

La transmisión del partido entre México vs. Sudáfrica se verá por la señal en vivo de Canal 5, Azteca 7 y TUDN en todo el territorio azteca. En Perú, la emisión EN DIRECTO será por América TV y DSports (antes DirecTV Sports). Asimismo, tienes la opción de verlo vía streaming por DGO y América TV GO.

Todo listo para el estreno de México en el Mundial 2026 ante Sudáfrica.

Canales de transmisión para ver México vs Sudáfrica

Argentina: Telefe, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus Premium, Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, TiGO Sports, Entel TV

Brasil: SporTV, Globo, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play

Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus Premium, Paramount+

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DirecTV Sports, DGO, Deportes RCN, Disney Plus Premium, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus Premium, Paramount+

México: Canal 5, Azteca 7, TUDN

Paraguay: GEN, Trece

Perú: DirecTV Sports, América TV, América TV GO, DGO, Disney Plus Premium, Paramount+

España: DAZN, TVE La 1, RTVE, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus Premium, Canal 5 Uruguay, Paramount+

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus Premium

Posibles alineaciones de México vs Sudáfrica

México: Raúl Rangel, Jesús Gallardo, César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado.

Sudáfrica: Ronwen Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Sithole, Moremi, Mofokeng, Appollis y Foster.

México vs Sudáfrica: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, México se perfila como favorito ante la selección de Sudáfrica en este estreno del Mundial 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS MÉXICO EMPATE SUDÁFRICA Betsson 1.43 4.25 9.50 Betano 1.47 4.50 8.00 Bet365 1.42 4.50 8.00 1XBet 1.42 4.44 8.45 Doradobet 1.46 4.40 8.50

México vs Sudáfrica: historial