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Estados Unidos vs. Paraguay por Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Estados Unidos vs. Paraguay chocan este viernes por la fecha 1 del grupo D del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite en vivo.

Jostein Canales
Estados Unidos y Paraguay juegan este viernes por la fecha 1 del grupo D del Mundial 2026.
Estados Unidos y Paraguay juegan este viernes por la fecha 1 del grupo D del Mundial 2026. | Foto: Composición de Libero
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Estados Unidos vs. Paraguay se enfrentan este viernes 12 de junio, en el SoFi Stadium de California, en un partido correspondiente a la fecha 1 del grupo D del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver en vivo todas las incidencias de este duelo.

Programación de partidos que se realizarán este jueves 11 de junio.

PUEDES VER: Partidos de hoy, jueves 11 de junio: programación, horarios y dónde ver EN VIVO

Estados Unidos vs. Paraguay: horario del partido

Si te gusta ver los partidos del Mundial 2026 y deseas sintonizar el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, por la primera fecha del grupo D, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 19.00 horas
  • Perú: 20.00 horas
  • Ecuador: 20.00 horas
  • Colombia: 20.00 horas
  • Bolivia: 21.00 horas
  • Chile: 21.00 horas
  • Venezuela: 21.00 horas
  • Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 21.00 horas
  • Argentina: 22.00 horas
  • Brasil: 22.00 horas
  • Paraguay: 22.00 horas
  • Uruguay: 22.00 horas
  • España: 03.00 horas (del sábado 13)

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay?

  • Paraguay: GEN, Trece, Popu, Unicanal y Vs Sports
  • Estados Unidos: Telemundo, Universo, FOX Sports, FOX ONE y Tubi
  • Perú: DIRECTV Sports, América TV, Disney Plus y Paramount Plus
  • Argentina: Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports y Disney Plus
  • Bolivia: Tigo Sports, Entel Gol, Red UNO y Unitel
  • Brasil: Globo, SPORTV, SBT, N Sports y Cazé TV
  • Resto de Sudamérica: DIRECTV Sports y Disney Plus
  • México: TV Azteca 7, Canal 5, TUDN y VIX Premium
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX
  • España: Movistar Plus y DAZN

Estados Unidos y Paraguay debutan en el Mundial 2026

Será la segunda vez en la historia en la que las selecciones de Estados Unidos y Paraguay se vean las caras en una Copa del Mundo. La única vez que se enfrentaron en la máxima fiesta del fútbol fue en el primer Mundial, en 1930, en la que la selección norteamericana goleó 3-0 al conjunto sudamericano.

Dejando de lado ese compromiso, los Yanquis y la Albirroja se han enfrentado en seis oportunidades, entre amistosos y Copa América. El saldo es favorable para Estados Unidos, ya que tienen cuatro victorias, mientras que Paraguay ha ganado en dos ocasiones.

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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