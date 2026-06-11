- Hoy:
- Partidos de hoy
- México vs Sur África
- Corea del Sur vs República Checa
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
- Mundial 2026
Estados Unidos vs. Paraguay por Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?
Estados Unidos vs. Paraguay chocan este viernes por la fecha 1 del grupo D del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite en vivo.
Estados Unidos vs. Paraguay se enfrentan este viernes 12 de junio, en el SoFi Stadium de California, en un partido correspondiente a la fecha 1 del grupo D del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver en vivo todas las incidencias de este duelo.
Estados Unidos vs. Paraguay: horario del partido
Si te gusta ver los partidos del Mundial 2026 y deseas sintonizar el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, por la primera fecha del grupo D, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 19.00 horas
- Perú: 20.00 horas
- Ecuador: 20.00 horas
- Colombia: 20.00 horas
- Bolivia: 21.00 horas
- Chile: 21.00 horas
- Venezuela: 21.00 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 21.00 horas
- Argentina: 22.00 horas
- Brasil: 22.00 horas
- Paraguay: 22.00 horas
- Uruguay: 22.00 horas
- España: 03.00 horas (del sábado 13)
¿Dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay?
- Paraguay: GEN, Trece, Popu, Unicanal y Vs Sports
- Estados Unidos: Telemundo, Universo, FOX Sports, FOX ONE y Tubi
- Perú: DIRECTV Sports, América TV, Disney Plus y Paramount Plus
- Argentina: Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports y Disney Plus
- Bolivia: Tigo Sports, Entel Gol, Red UNO y Unitel
- Brasil: Globo, SPORTV, SBT, N Sports y Cazé TV
- Resto de Sudamérica: DIRECTV Sports y Disney Plus
- México: TV Azteca 7, Canal 5, TUDN y VIX Premium
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- España: Movistar Plus y DAZN
Estados Unidos y Paraguay debutan en el Mundial 2026
Será la segunda vez en la historia en la que las selecciones de Estados Unidos y Paraguay se vean las caras en una Copa del Mundo. La única vez que se enfrentaron en la máxima fiesta del fútbol fue en el primer Mundial, en 1930, en la que la selección norteamericana goleó 3-0 al conjunto sudamericano.
Dejando de lado ese compromiso, los Yanquis y la Albirroja se han enfrentado en seis oportunidades, entre amistosos y Copa América. El saldo es favorable para Estados Unidos, ya que tienen cuatro victorias, mientras que Paraguay ha ganado en dos ocasiones.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90