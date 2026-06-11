Estados Unidos vs. Paraguay por Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Estados Unidos vs. Paraguay se enfrentan este viernes 12 de junio, en el SoFi Stadium de California, en un partido correspondiente a la fecha 1 del grupo D del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver en vivo todas las incidencias de este duelo.

Estados Unidos vs. Paraguay: horario del partido

Si te gusta ver los partidos del Mundial 2026 y deseas sintonizar el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, por la primera fecha del grupo D, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 19.00 horas

Perú: 20.00 horas

Ecuador: 20.00 horas

Colombia: 20.00 horas

Bolivia: 21.00 horas

Chile: 21.00 horas

Venezuela: 21.00 horas

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 21.00 horas

Argentina: 22.00 horas

Brasil: 22.00 horas

Paraguay: 22.00 horas

Uruguay: 22.00 horas

España: 03.00 horas (del sábado 13)

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay?

Paraguay : GEN, Trece, Popu, Unicanal y Vs Sports

: GEN, Trece, Popu, Unicanal y Vs Sports Estados Unidos : Telemundo, Universo, FOX Sports, FOX ONE y Tubi

: Telemundo, Universo, FOX Sports, FOX ONE y Tubi Perú: DIRECTV Sports, América TV, Disney Plus y Paramount Plus

Argentina: Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports y Disney Plus

Bolivia: Tigo Sports, Entel Gol, Red UNO y Unitel

Brasil: Globo, SPORTV, SBT, N Sports y Cazé TV

Resto de Sudamérica: DIRECTV Sports y Disney Plus

México: TV Azteca 7, Canal 5, TUDN y VIX Premium

Centroamérica: Tigo Sports y FOX

España: Movistar Plus y DAZN

Estados Unidos y Paraguay debutan en el Mundial 2026

Será la segunda vez en la historia en la que las selecciones de Estados Unidos y Paraguay se vean las caras en una Copa del Mundo. La única vez que se enfrentaron en la máxima fiesta del fútbol fue en el primer Mundial, en 1930, en la que la selección norteamericana goleó 3-0 al conjunto sudamericano.

Dejando de lado ese compromiso, los Yanquis y la Albirroja se han enfrentado en seis oportunidades, entre amistosos y Copa América. El saldo es favorable para Estados Unidos, ya que tienen cuatro victorias, mientras que Paraguay ha ganado en dos ocasiones.