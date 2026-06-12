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Haití vs. Escocia por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Haití vs. Escocia chocan este sábado por la fecha 1 del grupo C del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Haití y Escocia se enfrentan este sábado por la fecha 1 del grupo C del Mundial 2026.
Haití y Escocia se enfrentan este sábado por la fecha 1 del grupo C del Mundial 2026. | Foto: Composición de Libero
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Haití vs. Escocia se enfrentan este sábado 13 de junio, en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, en un partido correspondiente a la fecha 1 del grupo C del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Revisa los partidos del Mundial 2026 que se jugarán este viernes 12 de junio.

PUEDES VER: Partidos de hoy, viernes 12 de junio EN VIVO: programació, horarios y dónde ver el Mundial 2026

Haití vs. Escocia: horario del partido

Si te gusta ver los partidos del Mundial 2026 y deseas sintonizar el encuentro entre Haití y Escocia, por la primera fecha del grupo C, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:

  • México y Centroamérica: 7.00 p. m.
  • Perú: 8.00 p. m.
  • Ecuador: 8.00 p. m.
  • Colombia: 8.00 p. m.
  • Bolivia: 9.00 p. m.
  • Chile: 9.00 p. m.
  • Venezuela: 9.00 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 9.00 p. m.
  • Argentina: 10.00 p. m.
  • Brasil: 10.00 p. m.
  • Paraguay: 10.00 p. m.
  • Uruguay: 10.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (del domingo 14)

¿Dónde ver Haití vs. Escocia?

  • Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
  • Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
  • Brasil: Cazé TV
  • Paraguay: Popu TV
  • México: VIX Premium
  • Haití: Tele Haití
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX
  • Estados Unidos: Telemundo y Fox Sports 1
  • España: Movistar Plus y DAZN

Haití vs. Escocia por el grupo C del Mundial 2026

Será la primera vez en la historia que las selecciones de Haití y Escocia se enfrenten en la máxima fiesta del fútbol. De acuerdo con el grupo C, ambas selecciones parten como las menos favoritas para acceder a las siguientes instancias, debido a que también enfrentarán a dos potencias mundiales como Brasil y Marruecos.

El conjunto centroamericano disputará su segundo Mundial —después de 52 años de ausencia— y hay mucha expectativa por lo que pueda hacer una nueva generación de futbolistas. Por su parte, los escoceses vuelven a aparecer en esta competición desde 1998 y llegan con motivos para ilusionarse tras haber goleado en los amistosos internacionales.

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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