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Haití vs. Escocia por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?
Haití vs. Escocia chocan este sábado por la fecha 1 del grupo C del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
Haití vs. Escocia se enfrentan este sábado 13 de junio, en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, en un partido correspondiente a la fecha 1 del grupo C del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
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Haití vs. Escocia: horario del partido
Si te gusta ver los partidos del Mundial 2026 y deseas sintonizar el encuentro entre Haití y Escocia, por la primera fecha del grupo C, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:
- México y Centroamérica: 7.00 p. m.
- Perú: 8.00 p. m.
- Ecuador: 8.00 p. m.
- Colombia: 8.00 p. m.
- Bolivia: 9.00 p. m.
- Chile: 9.00 p. m.
- Venezuela: 9.00 p. m.
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 9.00 p. m.
- Argentina: 10.00 p. m.
- Brasil: 10.00 p. m.
- Paraguay: 10.00 p. m.
- Uruguay: 10.00 p. m.
- España: 3.00 a. m. (del domingo 14)
¿Dónde ver Haití vs. Escocia?
- Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
- Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO
- Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
- Brasil: Cazé TV
- Paraguay: Popu TV
- México: VIX Premium
- Haití: Tele Haití
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- Estados Unidos: Telemundo y Fox Sports 1
- España: Movistar Plus y DAZN
Haití vs. Escocia por el grupo C del Mundial 2026
Será la primera vez en la historia que las selecciones de Haití y Escocia se enfrenten en la máxima fiesta del fútbol. De acuerdo con el grupo C, ambas selecciones parten como las menos favoritas para acceder a las siguientes instancias, debido a que también enfrentarán a dos potencias mundiales como Brasil y Marruecos.
El conjunto centroamericano disputará su segundo Mundial —después de 52 años de ausencia— y hay mucha expectativa por lo que pueda hacer una nueva generación de futbolistas. Por su parte, los escoceses vuelven a aparecer en esta competición desde 1998 y llegan con motivos para ilusionarse tras haber goleado en los amistosos internacionales.
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