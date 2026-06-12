Haití vs. Escocia por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Haití vs. Escocia se enfrentan este sábado 13 de junio, en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, en un partido correspondiente a la fecha 1 del grupo C del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Haití vs. Escocia: horario del partido

Si te gusta ver los partidos del Mundial 2026 y deseas sintonizar el encuentro entre Haití y Escocia, por la primera fecha del grupo C, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:

México y Centroamérica: 7.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (del domingo 14)

¿Dónde ver Haití vs. Escocia?

Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO

Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO

Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol

Brasil: Cazé TV

Paraguay: Popu TV

México: VIX Premium

Haití: Tele Haití

Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Estados Unidos: Telemundo y Fox Sports 1

España: Movistar Plus y DAZN

Haití vs. Escocia por el grupo C del Mundial 2026

Será la primera vez en la historia que las selecciones de Haití y Escocia se enfrenten en la máxima fiesta del fútbol. De acuerdo con el grupo C, ambas selecciones parten como las menos favoritas para acceder a las siguientes instancias, debido a que también enfrentarán a dos potencias mundiales como Brasil y Marruecos.

El conjunto centroamericano disputará su segundo Mundial —después de 52 años de ausencia— y hay mucha expectativa por lo que pueda hacer una nueva generación de futbolistas. Por su parte, los escoceses vuelven a aparecer en esta competición desde 1998 y llegan con motivos para ilusionarse tras haber goleado en los amistosos internacionales.