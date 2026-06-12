Carlo Ancelotti reveló que Neymar se pierde el Brasil vs Marruecos y advierte: "Pensamos que..."

Brasil y Marruecos protagonizarán un emocionante encuentro por la primera fecha del grupo C del Mundial 2026 en Nueva York. Sin embargo, los pentacampeones del mundo sufrirán una gran y sensible baja: Neymar no enfrentará a los Leones del Atlas.

Sucede que el futbolista del Santos sigue sin entrenar a la par de sus compañeros y, últimamente, Carlo Ancelotti reveló que este recién podrá sumarse a los trabajos la siguiente semana, sin confirmar su presencia para el choque ante Haití por la segunda fecha.

“Bueno, la situación de Neymar es que está trabajando, está trabajando muy duro para intentar recuperarse lo más pronto posible. Pensamos que la expectativa es que se recupere, que pueda reincorporarse al grupo la próxima semana”, empezó declarando el estratega de la Canarinha.

Al ser consultado sobre por qué decidió convocar a Neymar sabiendo que no estaba recuperado del todo, Carletto resaltó: “Cuando llamamos a Neymar, no lo llamamos solo por sus cualidades técnicas, que son indiscutibles, sino también por la experiencia y por el ejemplo que puede representar para los jóvenes que tenemos dentro de este... digamos, este grupo”.

Confederación de Brasil publicó un mensaje sobre Neymar

Previo a estas declaraciones, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) publicó un contundente mensaje en el que señaló que Neymar fue sometido a una resonancia magnética y que el examen arrojó una respuesta positiva sobre su tratamiento:

“El atleta Neymar fue sometido a una resonancia magnética este lunes. El examen indicó una buena evolución en su tratamiento, dentro de los parámetros esperados. Él seguirá el proceso de recuperación y de preparación física planificado por la comisión médica de la selección brasileña”.

¿Cuándo juegan Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026?

El partido entre Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026 se jugará este sábado 13 de junio desde las 5.00 p. m. (hora peruana) en el Meadowlands Stadium.