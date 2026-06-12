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Partidos del Mundial vía América TV GRATIS, sábado 12 de junio: estos son los duelos que se verán
Se vienen cuatro interesantes encuentros por el Mundial 2026, pero no todos podrán verse a través de la televisión nacional.
Este sábado 13 de junio se llevarán a cabo cuatro interesantes encuentros por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Sin embargo, solo uno de ellos se verá a través de la televisión nacional por América TV y la plataforma de streaming América TV GO. En la siguiente nota te contamos qué duelo será.
|Partido
|Horario
|Canal
|Brasil vs Marruecos
|5.00 p. m.
|América TV y América TV GO
Estos son los 25 partidos de la fase de grupos que transmitirá América TV
Fecha 1
- México 2-0 Sudáfrica (11 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina (12 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Estados Unidos vs Paraguay (12 de junio - 8.00 p. m.) - Exclusivo por América TV GO
- Brasil vs Marruecos (13 de junio - 5.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Países Bajos vs Japón (14 de junio - 3.00 p. m.) - Exclusivo por América TV GO
- Costa de Marfil vs Ecuador (14 de junio - 6.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Bélgica vs Egipto (15 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Francia vs Senegal (16 de junio - 3.00 p. m.) - Exclusivo por América TV GO
- Argentina vs Argelia (16 de junio - 8.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Inglaterra vs Croacia (17 de junio - 3.00 p. m.) - Señal abierta por TV
Fecha 2
- Suiza vs Bosnia y Herzegovina (18 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- México vs Corea del Sur (18 de junio - 8.00 p. m.) - Exclusivo por América TV GO
- Turquía vs Paraguay (19 de junio - 10.00 p. m.) - Exclusivo por América TV GO
- Países Bajos vs Suecia (20 de junio - 12.00 p. m.) - Exclusivo por América TV GO
- Alemania vs Costa de Marfil (20 de junio - 3.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- España vs Arabia Saudita (21 de junio - 11.00 a. m.) - Señal abierta por TV
- Uruguay vs Cabo Verde (21 de junio - 5.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Noruega vs Senegal (22 de junio - 7.00 p. m.) - Exclusivo por América TV GO
- Inglaterra vs Ghana (23 de junio - 5.00 p. m.) - Exclusivo por América TV GO
- Colombia vs RD Congo (23 de junio - 9.00 p. m.) - Señal abierta por TV
Fecha 3
- Escocia vs Brasil (24 de junio - 5.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Ecuador vs Alemania (25 de junio - 3.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Noruega vs Francia (26 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Uruguay vs España (26 de junio - 7.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Colombia vs Portugal (27 de junio - 6.30 p. m.) - Señal abierta por TV
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