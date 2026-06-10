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Tabla de posiciones del Mundial 2026: programación, resultados y clasificación de la fase de grupos

Comienza el Mundial 2026 con 48 selecciones compitiendo en un nuevo formato. Repasa la programación de la primera fecha y el movimiento en las tablas de posiciones en la fase de grupos.

Wilfredo Inostroza
Conoce cómo se marchan las tablas de posiciones del Mundial 2026
Conoce cómo se marchan las tablas de posiciones del Mundial 2026 | Composición: Líbero
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Comienza el Mundial 2026 y hasta 48 selecciones se dan cita en este torneo, que estrena formato y cuenta con un mayor número de participantes. Conoce la programación de la fecha 1 y también cómo se mueven las tablas de posiciones de los 12 grupos en competencia.

América TV transmitirá 40 partidos del Mundial 2026.

PUEDES VER: Estos son los 40 partidos del Mundial 2026 que América TV transmitirá GRATIS en Perú

Recordemos que la principal novedad en el sistema es que los dos primeros clasifican a los dieciseisavos de final y a dicha instancia también accederán los ocho mejores terceros.

Tabla de posiciones del Mundial 2026 y programación de la fecha 1

Grupo A

EquiposPJDGPTOS
1. México000
2. Sudáfrica000
3. Corea del Sur000
4. República Checa000
  • 14:00 | México vs. Sudáfrica | Estadio Ciudad de México, Ciudad de México (México)
  • 21:00 | Corea del Sur vs. República Checa | Estadio Guadalajara, Zapopan (México)

Grupo B

EquiposPJDFPTOS
1. Canadá000
2. Bosnia y Herzgovina000
3. Qatar000
4. Suiza000
  • 14:00 | Canadá vs. Bosnia y Herzegovina | BMO Field, Toronto (Canadá)
  • 14:00 | Catar vs. Suiza | Levi's Stadium, Área de la Bahía de San Francisco (EE. UU.)

Grupo C

EquiposPJDGPTOS
1. Brasil000
2. Marruecos000
3. Haití000
4. Escocia000
  • 17:00 | Brasil vs. Marruecos | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey (EE. UU.)
  • 20:00 | Haití vs. Escocia | Estadio Boston, Boston (EE. UU.)

Grupo D

EquiposPJDFPTOS
1. Estados Unidos000
2. Paraguay000
3. Australia000
4. Turquía000
  • 20:00 | Estados Unidos vs. Paraguay | SoFi Stadium, Los Ángeles (EE. UU.)
  • 23:00 | Australia vs. Turquía | BC Place, Vancouver (Canadá)

Grupo E

EquiposPJDFPTOS
1. Alemania000
2. Curazao000
3. Costa de Marfil000
4. Ecuador000
  • 12:00 | Alemania vs. Curazao | Estadio Houston, Houston (EE. UU.)
  • 21:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador | Estadio Filadelfia, Filadelfia (EE. UU.)

Grupo F

EquiposPJDFPTOS
1. Países Bajos000
2. Japón000
3. Suecia000
4. Túnez000
  • 15:00 | Países Bajos vs. Japón | Estadio Dallas, Dallas (EE. UU.)
  • 21:00 | Suecia vs. Túnez | Estadio Monterrey, Monterrey (México)

Grupo G

EquiposPJDFPTOS
1. Bélgica000
2. Egipto000
3. Irán000
4. Nueva Zelanda000
  • 14:00 | Bélgica vs. Egipto | Estadio de Seattle, Seattle (EE. UU.)
  • 20:00 | Irán vs. Nueva Zelanda | Estadio Los Ángeles, Los Ángeles (EE. UU.)

Grupo H

EquiposPJDFPTOS
1. España000
3. Cabo Verde000
3. Arabia Saudita000
4. Uruguay000
  • 11:00 | España vs. Cabo Verde | Estadio Atlanta, Atlanta (EE. UU.)
  • 17:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay | Estadio Miami, Miami (EE. UU.)

Grupo I

EquipoPJDFPTOS
1. Francia
2. Senegal
3. Irak
4. Noruega
  • 14:00 | Francia vs. Senegal | Estadio Nueva York/Nueva Jersey, Nueva Jersey (EE. UU.)
  • 17:00 | Irak vs. Noruega | Estadio Boston, Boston (EE. UU.)

Grupo J

EquiposPJDFPTOS
1. Argentina000
2. Argelia000
3. Austria000
4. Jordania000
  • 20:00 | Argentina vs. Argelia | Estadio Kansas City, Kansas City (EE. UU.)
  • 23:00 | Austria vs. Jordania | Estadio de la Bahía de San Francisco, San Francisco (EE. UU.)

Grupo K

EquiposPJDFPTOS
1. Portugal
2. Congo
3. Uzbekistán
4. Colombia
  • 12:00 | Portugal vs. RD Congo | Estadio Houston, Houston (EE. UU.)
  • 21:00 | Uzbekistán vs. Colombia | Estadio Ciudad de México, Ciudad de México (México)

Grupo L

EquiposPJDGPTOS
1. Inglaterra000
2. Croacia000
3. Ghana000
4. Panamá000
  • 15:00 | Inglaterra vs. Croacia | Estadio Dallas, Dallas (EE. UU.)
  • 18:00 | Ghana vs. Panamá | Estadio de Toronto, Toronto (Canadá)

Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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