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Tabla de posiciones del Mundial 2026: programación, resultados y clasificación de la fase de grupos
Comienza el Mundial 2026 con 48 selecciones compitiendo en un nuevo formato. Repasa la programación de la primera fecha y el movimiento en las tablas de posiciones en la fase de grupos.
Comienza el Mundial 2026 y hasta 48 selecciones se dan cita en este torneo, que estrena formato y cuenta con un mayor número de participantes. Conoce la programación de la fecha 1 y también cómo se mueven las tablas de posiciones de los 12 grupos en competencia.
Recordemos que la principal novedad en el sistema es que los dos primeros clasifican a los dieciseisavos de final y a dicha instancia también accederán los ocho mejores terceros.
Tabla de posiciones del Mundial 2026 y programación de la fecha 1
Grupo A
|Equipos
|PJ
|DG
|PTOS
|1. México
|0
|0
|0
|2. Sudáfrica
|0
|0
|0
|3. Corea del Sur
|0
|0
|0
|4. República Checa
|0
|0
|0
- 14:00 | México vs. Sudáfrica | Estadio Ciudad de México, Ciudad de México (México)
- 21:00 | Corea del Sur vs. República Checa | Estadio Guadalajara, Zapopan (México)
Grupo B
|Equipos
|PJ
|DF
|PTOS
|1. Canadá
|0
|0
|0
|2. Bosnia y Herzgovina
|0
|0
|0
|3. Qatar
|0
|0
|0
|4. Suiza
|0
|0
|0
- 14:00 | Canadá vs. Bosnia y Herzegovina | BMO Field, Toronto (Canadá)
- 14:00 | Catar vs. Suiza | Levi's Stadium, Área de la Bahía de San Francisco (EE. UU.)
Grupo C
|Equipos
|PJ
|DG
|PTOS
|1. Brasil
|0
|0
|0
|2. Marruecos
|0
|0
|0
|3. Haití
|0
|0
|0
|4. Escocia
|0
|0
|0
- 17:00 | Brasil vs. Marruecos | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey (EE. UU.)
- 20:00 | Haití vs. Escocia | Estadio Boston, Boston (EE. UU.)
Grupo D
|Equipos
|PJ
|DF
|PTOS
|1. Estados Unidos
|0
|0
|0
|2. Paraguay
|0
|0
|0
|3. Australia
|0
|0
|0
|4. Turquía
|0
|0
|0
- 20:00 | Estados Unidos vs. Paraguay | SoFi Stadium, Los Ángeles (EE. UU.)
- 23:00 | Australia vs. Turquía | BC Place, Vancouver (Canadá)
Grupo E
|Equipos
|PJ
|DF
|PTOS
|1. Alemania
|0
|0
|0
|2. Curazao
|0
|0
|0
|3. Costa de Marfil
|0
|0
|0
|4. Ecuador
|0
|0
|0
- 12:00 | Alemania vs. Curazao | Estadio Houston, Houston (EE. UU.)
- 21:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador | Estadio Filadelfia, Filadelfia (EE. UU.)
Grupo F
|Equipos
|PJ
|DF
|PTOS
|1. Países Bajos
|0
|0
|0
|2. Japón
|0
|0
|0
|3. Suecia
|0
|0
|0
|4. Túnez
|0
|0
|0
- 15:00 | Países Bajos vs. Japón | Estadio Dallas, Dallas (EE. UU.)
- 21:00 | Suecia vs. Túnez | Estadio Monterrey, Monterrey (México)
Grupo G
|Equipos
|PJ
|DF
|PTOS
|1. Bélgica
|0
|0
|0
|2. Egipto
|0
|0
|0
|3. Irán
|0
|0
|0
|4. Nueva Zelanda
|0
|0
|0
- 14:00 | Bélgica vs. Egipto | Estadio de Seattle, Seattle (EE. UU.)
- 20:00 | Irán vs. Nueva Zelanda | Estadio Los Ángeles, Los Ángeles (EE. UU.)
Grupo H
|Equipos
|PJ
|DF
|PTOS
|1. España
|0
|0
|0
|3. Cabo Verde
|0
|0
|0
|3. Arabia Saudita
|0
|0
|0
|4. Uruguay
|0
|0
|0
- 11:00 | España vs. Cabo Verde | Estadio Atlanta, Atlanta (EE. UU.)
- 17:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay | Estadio Miami, Miami (EE. UU.)
Grupo I
|Equipo
|PJ
|DF
|PTOS
|1. Francia
|2. Senegal
|3. Irak
|4. Noruega
- 14:00 | Francia vs. Senegal | Estadio Nueva York/Nueva Jersey, Nueva Jersey (EE. UU.)
- 17:00 | Irak vs. Noruega | Estadio Boston, Boston (EE. UU.)
Grupo J
|Equipos
|PJ
|DF
|PTOS
|1. Argentina
|0
|0
|0
|2. Argelia
|0
|0
|0
|3. Austria
|0
|0
|0
|4. Jordania
|0
|0
|0
- 20:00 | Argentina vs. Argelia | Estadio Kansas City, Kansas City (EE. UU.)
- 23:00 | Austria vs. Jordania | Estadio de la Bahía de San Francisco, San Francisco (EE. UU.)
Grupo K
|Equipos
|PJ
|DF
|PTOS
|1. Portugal
|2. Congo
|3. Uzbekistán
|4. Colombia
- 12:00 | Portugal vs. RD Congo | Estadio Houston, Houston (EE. UU.)
- 21:00 | Uzbekistán vs. Colombia | Estadio Ciudad de México, Ciudad de México (México)
Grupo L
|Equipos
|PJ
|DG
|PTOS
|1. Inglaterra
|0
|0
|0
|2. Croacia
|0
|0
|0
|3. Ghana
|0
|0
|0
|4. Panamá
|0
|0
|0
- 15:00 | Inglaterra vs. Croacia | Estadio Dallas, Dallas (EE. UU.)
- 18:00 | Ghana vs. Panamá | Estadio de Toronto, Toronto (Canadá)
Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.
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