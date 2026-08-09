Perú vs Filipinas EN VIVO por Mundial de Vóley Sub 17: a qué hora juegan y dónde ver

La selección peruana de vóley Sub 17 vuelve al ruedo para enfrentar a Filipinas por la cuarta jornada del Grupo B del Mundial de Vóley Sub 17 Femenino. Las 'Matadorcitas' buscarán seguir en la senda del triunfo para soñar con clasificar a la siguiente ronda del torneo. Este encuentro se jugará desde las 6.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por Latina TV.

¿A qué hora juega Perú vs Filipinas por Mundial de Vóley Sub 17 Femenino?

Estos son los horarios confirmados para el inicio del partido de Perú vs Filipinas por el Mundial de Vóley Sub 17:

Perú, Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 6.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 5.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Qué canal transmite Perú vs Filipinas EN VIVO por Mundial de Vóley Sub 17?

El partido entre Perú vs Filipinas por la cuarta fecha del Mundial de Vóley Sub 17 contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por Latina TV (canal 2), disponible por señal abierta en todo el territorio nacional.

¿Dónde ver Perú vs Filipinas EN VIVO por internet por Mundial de Vóley?

Si deseas ver el cotejo entre Perú vs Filipinas EN VIVO ONLINE, estará disponible mediante el canal de VBTV, plataforma de streaming de la FIVB. Cabe señalar que deberás contar con una suscripción mensual para acceder a la transmisión.

Tabla de posiciones del Grupo B del Mundial de Vóley Sub 17 Femenino

Grupo B PG Puntos 1. China 3 9 2. Filipinas 2 6 3. Perú 2 5 4. Venezuela 1 4 5. México 1 3 6. Túnez 0 0

Previa del Perú vs Filipinas por el Mundial de Vóley Sub 17

Perú llega a su último partido de la fase de grupos con cinco puntos y buenas opciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial Sub 17 de vóley 2026. Las Matadorcitas vienen motivadas tras superar a México y buscarán cerrar esta etapa con otra actuación convincente.

El equipo dirigido por Marcelo Bencardino atraviesa un buen momento y vuelve a confiar en Fernanda Pinto, quien ha sido una de las figuras del combinado nacional. La capitana y atacante intentará liderar a la 'Blanquirroja' a la clasificación.

La selección peruana de vóley suma dos victorias en el Mundial Sub 17 2026.

Filipinas también llega con el ánimo en alto tras conseguir victorias ante Túnez y México, resultados que le permitieron ubicarse en la segunda posición del grupo. El conjunto asiático intentará mantener su buen momento después de haber caído frente a China en su debut.