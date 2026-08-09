El Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 9 de agosto de 2026, vuelve a generar expectativa entre los jugadores de Colombia. Revisa EN VIVO los números ganadores del último sorteo, las estadísticas y toda la información de esta jornada. ¡Mucha suerte!

Resultados del Sinuano Día y Noche HOY, 9 de agosto EN VIVO: números ganadores del último sorteo 18:57 Premios del Sinuano El premio que recibe el jugador varía según la cantidad de cifras acertadas en el sorteo: - 4 cifras: hasta 4.500 veces el valor de la apuesta. - 3 cifras: 400 veces el monto apostado. - 2 cifras: 50 veces la cantidad jugada. - 1 cifra: 5 veces el valor de la apuesta. 17:35 ¿A qué hora se juega el Sinuano Noche de hoy? El Sinuano Noche de hoy, domingo 9 de agosto, se sorteará a las 8:30 p. m., hora de Colombia. Luego se conocerán los números ganadores. 15:25 Principales loterías de Colombia - Lotería de Bogotá - Lotería de Boyacá - Lotería del Cauca - Lotería de la Cruz Roja - Lotería de Cundinamarca - Lotería del Huila - Lotería de Manizales - Extra de Colombia - Lotería de Medellín - Lotería del Meta - Lotería del Quindío - Lotería de Risaralda - Lotería de Santander - Lotería del Tolima - Lotería del Valle 14:36 Resultados del Sinuano Día HOY, 9 de agosto El sorteo del Sinuano Día de este domingo 9 de agosto de 2026 dejó como números ganadores 9-3-5-7 y La Quinta: 6. 14:22 TRANSMISIÓN EN VIVO 13:09 ¿Dónde comprar boletos de Sinuano? - Puntos físicos: en los establecimientos autorizados de la red de distribuidores de Sinuano en Colombia. - Canales digitales: a través de las plataformas en línea disponibles de los operadores autorizados. 11:48 Premios del Sinuano El monto del premio depende de cuántas cifras logre acertar el jugador en el sorteo: - 4 cifras: hasta 4.500 veces el valor de la apuesta. - 3 cifras: 400 veces el monto apostado. - 2 cifras: 50 veces la apuesta realizada. - 1 cifra: 5 veces el valor apostado. 10:45 ¿A qué hora juega el Sinuano Día HOY? El Sinuano Día realiza su sorteo todos los días a las 2:30 p. m., hora de Colombia. Consulta los resultados y números ganadores tras cada jornada. 09:17 ¿Qué jugó Sinuano Noche? Estos fueron los resultados del sorteo Sinuano Noche del sábado 8 de agosto de 2026: 4-7-2-1. La Quinta: 3.​​​​​​​ 09:13 Bienvenidos Hoy, domingo 9 de agosto, se realiza un nuevo sorteo de Sinuano Día y Noche. Consulta AQUÍ los resultados y números ganadores EN VIVO, conoce los horarios y verifica si tu boleto fue premiado. ¡Buena suerte!

¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche del sábado 8 de agosto?

Sinuano Noche: 4-7-2-1 | La Quinta: 3

Sinuano Día: 0-1-6-7 | La Quinta: 6.

¿A qué hora se juega el Sorteo Sinuano?

El Sinuano Día se realiza a las 2.30 p. m., mientras que el Sinuano Noche se lleva a cabo a las 10.30 p. m. de lunes a sábado. En domingos y días festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8.30 p. m. (hora local de Colombia).

¿Dónde comprar los boletos para el Sorteo Sinuano?

Los boletos están disponibles para su compra en puntos de venta autorizados de SuperGIROS y en la red de Loterías del Sinú, así como en la Red de Servicios de Córdoba, con una amplia distribución a nivel nacional.

También existe la alternativa de adquirir tus boletos en línea, ya sea a través del sitio web oficial de Record o mediante plataformas digitales que cuentan con la debida autorización.