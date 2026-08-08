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Resultados de la Lotería de Boyacá HOY, sábado 8 de agosto: premio mayor y números ganadores del último sorteo
Si vas a participar de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 8 de agosto, AQUÍ podrás acceder al sorteo EN VIVO, estadísticas, horario y todo lo que debes saber.
HOY, sábado 8 de agosto, miles de colombianos estarán atentos a la Lotería de Boyacá, uno de los sorteos más esperados de la jornada. El premio mayor asciende a 15.000 millones de pesos colombianos, por lo que existe gran expectativa por conocer el número y las series ganadoras del último sorteo. Revisa aquí los resultados oficiales y descubre si la suerte estuvo de tu lado.
Resultados del último sorteo de la Lotería de Boyacá del sábado 1 de agosto
En el sorteo realizado el sábado 1 de agosto de 2026, la Lotería de Boyacá puso en juego su millonario premio mayor, generando expectativa entre los apostadores que esperaban conocer el número ganador de la jornada:
- Número ganador: 9244
- Serie 386
Boleto ganador del sorteo 4635 de la Lotería de Boyacá del sábado 1 de agosto.
¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá de hoy?
La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en Colombia. De acuerdo con el cronograma oficial, el sorteo está programado para las 10:30 p. m. (hora de Colombia). Los resultados del premio mayor suelen conocerse pocos minutos después de iniciado el sorteo.
¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?
El premio mayor de la Lotería de Boyacá es de $15.000 millones de pesos colombianos, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de este tradicional sorteo. Además del premio mayor, la lotería cuenta con otras categorías de premios, entre ellas Fortuna, Alegría, Esperanzas, Berraquera, Optimismo y Valentía.
¿Dónde comprar boletos de la Lotería de Boyacá?
Los boletos de la Lotería de Boyacá pueden adquirirse a través de puntos de venta autorizados a nivel nacional y vendedores oficiales. Entre las opciones disponibles figuran puntos Baloto, Gana, LottiRed, Sipaga, Paga Todo Bogotá, JER Boyacá y Amazonas, Codesa y Mercaloterías en Cali, además de los vendedores de confianza.
También existe la posibilidad de realizar la compra por canales virtuales, mediante LottiRed y Loticolombia. La entidad cuenta, además, con un directorio oficial de distribuidores que permite consultar los puntos disponibles según la ciudad.
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