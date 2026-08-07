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Aniversario de Universitario de Deportes HOY, 7 de agosto: las mejores frases para compartir con los hinchas cremas en esta fecha especial
Universitario conmemora su aniversario hoy, 7 de agosto, una fecha que marca su fundación en 1924. AQUÍ, frases para dedicar por su historia en el fútbol peruano.
El club Universitario de Deportes conmemora su aniversario cada 7 de agosto, destacando la fecha de su fundación en 1924. Para celebrar sus 102 años de historia, se ha programado el 'U Fest 102', que se llevará a cabo el próximo sábado 8 de agosto de 2026, a partir de las 12.00 p. m. en la Arena Monumental.
Este evento central incluirá un partido conmemorativo, donde el equipo se enfrentará a Sporting Cristal en un encuentro oficial correspondiente al Torneo Clausura, también en el Estadio Monumental. Bajo este contexto, te compartimos algunas frases bonitas para compartir en tus redes hoy, viernes 7 de agosto, junto a tus amigos, familiares y todos los que forman parte de la hinchada crema.
PUEDES VER: Partidos de hoy, viernes 7 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol GRATIS
Aniversario de la 'U': las mejores frases para compartir con los hinchas cremas en esta fecha especial
- ¡Felices 102 años de pura pasión! Celebrando hoy la grandeza del club más campeón del Perú.
- Una pasión que no se explica, se lleva en el alma. ¡Feliz aniversario al club de mis amores, Universitario de Deportes!
- De generación en generación. Gracias, viejo, por heredarme esta hermosa locura crema. ¡Feliz día, merengues!
- La historia nos respalda, la garra nos define. Hoy celebramos más que un aniversario; celebramos una forma de vida.
- Cien años quedaron atrás y la gloria sigue intacta. Caminando firmes en este nuevo siglo de grandeza futbolística e institucional.
Aniversario de la ‘U’: las mejores frases para compartir con los hinchas cremas en esta fecha especial.
- Un amor eterno que nació en el corazón de San Marcos. Orgullosos de nuestro origen estudiantil y de nuestra herencia merengue.
- La garra crema corre por mis venas. Hoy celebramos más de un siglo de mística, pasión y fidelidad eterna.
- Por la camiseta, por la historia y por el Lolo. ¡Feliz aniversario al club que me da las mayores alegrías!
- Universitario de Deportes: mi fe, mi orgullo y mi vida. No hay distancia ni tormenta que apague este sentimiento.
- En las tribunas o a la distancia, mi aliento es eterno. Brindemos hoy por el club más campeón del fútbol peruano.
‘U Fest 102’ este 8 de agosto en el Arena Monumental
El 'U Fest 102' celebrará el 102.° aniversario del Club Universitario de Deportes el próximo 8 de agosto de 2026 en la Arena Monumental, comenzando a las 12.00 p. m. Los boletos están disponibles a través de Teleticket. Este evento promete una experiencia única, con música en vivo que abarcará diversos géneros, un circuito inmersivo que narrará la historia del club y un Salón de la Fama dedicado a las leyendas cremas.
Además, los asistentes podrán adquirir merchandising oficial y camisetas conmemorativas, disfrutar de un patio gastronómico y explorar zonas de entretenimiento familiar. Entre los artistas confirmados se encuentran Clan Trébol, Combinación de la Habana, Río, Los Mirlos, Tú Salsa, Turista, Hijo del Duque, Bombo De La Barra y Adictos Crema.
¡Vamos al Circo!
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