El club Universitario de Deportes conmemora su aniversario cada 7 de agosto, destacando la fecha de su fundación en 1924. Para celebrar sus 102 años de historia, se ha programado el 'U Fest 102', que se llevará a cabo el próximo sábado 8 de agosto de 2026, a partir de las 12.00 p. m. en la Arena Monumental.

Este evento central incluirá un partido conmemorativo, donde el equipo se enfrentará a Sporting Cristal en un encuentro oficial correspondiente al Torneo Clausura, también en el Estadio Monumental. Bajo este contexto, te compartimos algunas frases bonitas para compartir en tus redes hoy, viernes 7 de agosto, junto a tus amigos, familiares y todos los que forman parte de la hinchada crema.

Aniversario de la 'U': las mejores frases para compartir con los hinchas cremas en esta fecha especial

¡Felices 102 años de pura pasión! Celebrando hoy la grandeza del club más campeón del Perú.

Celebrando hoy la grandeza del club más campeón del Perú. Una pasión que no se explica, se lleva en el alma. ¡Feliz aniversario al club de mis amores, Universitario de Deportes!

¡Feliz aniversario al club de mis amores, Universitario de Deportes! De generación en generación. Gracias, viejo, por heredarme esta hermosa locura crema. ¡Feliz día, merengues!

Gracias, viejo, por heredarme esta hermosa locura crema. ¡Feliz día, merengues! La historia nos respalda, la garra nos define. Hoy celebramos más que un aniversario; celebramos una forma de vida.

Hoy celebramos más que un aniversario; celebramos una forma de vida. Cien años quedaron atrás y la gloria sigue intacta. Caminando firmes en este nuevo siglo de grandeza futbolística e institucional.

Aniversario de la ‘U’: las mejores frases para compartir con los hinchas cremas en esta fecha especial.

Un amor eterno que nació en el corazón de San Marcos. Orgullosos de nuestro origen estudiantil y de nuestra herencia merengue.

Orgullosos de nuestro origen estudiantil y de nuestra herencia merengue. La garra crema corre por mis venas. Hoy celebramos más de un siglo de mística, pasión y fidelidad eterna.

Hoy celebramos más de un siglo de mística, pasión y fidelidad eterna. Por la camiseta, por la historia y por el Lolo. ¡Feliz aniversario al club que me da las mayores alegrías!

¡Feliz aniversario al club que me da las mayores alegrías! Universitario de Deportes: mi fe, mi orgullo y mi vida. No hay distancia ni tormenta que apague este sentimiento.

No hay distancia ni tormenta que apague este sentimiento. En las tribunas o a la distancia, mi aliento es eterno. Brindemos hoy por el club más campeón del fútbol peruano.

‘U Fest 102’ este 8 de agosto en el Arena Monumental

El 'U Fest 102' celebrará el 102.° aniversario del Club Universitario de Deportes el próximo 8 de agosto de 2026 en la Arena Monumental, comenzando a las 12.00 p. m. Los boletos están disponibles a través de Teleticket. Este evento promete una experiencia única, con música en vivo que abarcará diversos géneros, un circuito inmersivo que narrará la historia del club y un Salón de la Fama dedicado a las leyendas cremas.

Además, los asistentes podrán adquirir merchandising oficial y camisetas conmemorativas, disfrutar de un patio gastronómico y explorar zonas de entretenimiento familiar. Entre los artistas confirmados se encuentran Clan Trébol, Combinación de la Habana, Río, Los Mirlos, Tú Salsa, Turista, Hijo del Duque, Bombo De La Barra y Adictos Crema.