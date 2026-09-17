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Rebagliati se burla de los que piden a Renato Tapia en la selección y afirma: "Está borradazo"

Renato Tapia no fue convocado a la selección peruana y Diego Rebagliati dejó un contundente comentario al decir que está totalmente borrado.

Francisco Esteves
Rebagliati se burla de los que piden a Renato Tapia en la selección peruana.
Rebagliati se burla de los que piden a Renato Tapia en la selección peruana. | Foto: Composición Líbero.
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Mano Menezes emitió su lista de convocados de la selección peruana para los próximos amistosos de fecha FIFA, con muchas novedades y algunas ausencias. Por ejemplo, pese al buen momento que atraviesan en Sport Boys, Carlos Zambrano y Christian Cueva no fueron llamados a la Bicolor. Sin embargo, un nombre que generó la atención de muchos aficionados es el de Renato Tapia.

Lista de convocados de la selección peruana para fecha FIFA.

PUEDES VER: Lista de convocados de Perú para partidos contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia por fecha FIFA

El volante nacional sigue sin aparecer en la nómina, y en los últimos meses ha generado controversia por sus declaraciones contra la Federación Peruana de Fútbol, dirigida por Agustín Lozano. A raíz de ello, el comentarista Diego Rebagliati emitió un rotundo comentario en el programa 'Fútbol Satélite' de YouTube, donde se burló de aquellos que exigen su convocatoria y aseguró que no lo llamarán más.

"En Doble Punta estaban 'ay Tapia, por qué no lo llaman a Tapia'. Ya no va a estar, está borradazo. Si no lo llama para estos partidos, ¿cuándo?", indicó el mencionado personaje. Asimismo, aseguró que la única manera de que logre volver a la selección peruana es que el próximo año firme por algún club de la Liga 1 y se gane de esta manera a Mano Menezes.

Por último, a Diego Rebagliati le consultaron sobre si considera que la ausencia de Renato Tapia se debe a un tema netamente futbolístico o algo extradeportivo. A ello, el comentarista aseguró que se trata totalmente de un detalle personal, ya que evidentemente es el único jugador en la selección peruana que actualmente anda peleado con la FPF.

Trayectoria de Renato Tapia

  • Sporting Cristal
  • EGB
  • FC Twente
  • Feyenoord
  • Willem II
  • RC Celta
  • CD Leganés
  • Al-Wasl
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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