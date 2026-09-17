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Mano Menezes reveló la nueva posición de Erick Noriega en la selección peruana: "Pretendo utilizarlo ahí"

Tras anunciar su lista de convocados a la selección peruana, el DT reveló la nueva función que cumplirá Erick Noriega en los partidos por la próxima fecha FIFA

Eduardo Chirinos
Mano Menezes sorprendió al revelar la nueva posición de Erick Noriega en la selección peruana
Mano Menezes sorprendió al revelar la nueva posición de Erick Noriega en la selección peruana | Foto: Composición Líbero
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Mano Menezes, director de la selección peruana de fútbol, dio a conocer su lista de convocados para los próximos partidos de la ‘Bicolor’ por fecha FIFA, ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Entre otros temas respecto a esta nueva nómina, el DT brasileño reveló la nueva posición en la que jugará Erick Noriega, futbolista de Gremio, quien hasta hoy venía desempeñándose como volante de contención en el conjunto nacional.

"Cuando llevé a noriega a Brasil, tuve la oportunidad de dirigir partidos importantes con él como (defensa) central. Como para esta convocatoria tenemos a Mora y Cartagena, quiero verlos a ellos como contenciones y traigo a Noriega para el lugar de Barco que no está ahí. Pretendo utilizarlo ahí para verificar si se puede repetir para observaciones a futuro", dijo.

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