ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Riverhead: un hombre usó su teléfono para tomar fotos debajo del vestido de una mujer

Las autoridades del condado de Suffolk activaron una alerta en el estado de Nueva York tras registrarse un grave delito contra la privacidad en un establecimiento comercial. La policía local y la organización Crime Stoppers buscan intensamente a un sospechoso que fotografió sin su consentimiento a una clienta, un caso que reaviva la preocupación por la seguridad en los espacios públicos de Estados Unidos.

Crimen de Suffolk County difundió imágenes del sospechoso buscado por vigilancia ilegal en Walmart.

Investigación en curso tras delito de voyerismo en un Walmart de Riverhead

Un lamentable incidente de acoso moviliza a la policía en la localidad de Riverhead. De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron el pasado 7 de agosto, cerca de las 7:30 p. m., dentro de la sucursal de Walmart ubicada en el 1890 de Old Country Road. En el lugar, un sujeto desconocido utilizó un dispositivo móvil para tomar imágenes no autorizadas por debajo de la falda de una mujer.

Sobre este suceso, el medio Riverhead LOCAL informó que "la policía detalló que un hombre usó su teléfono celular para tomar fotos debajo del vestido de una mujer en el Walmart ubicado en el 1890 de Old Country Road, el 7 de agosto aproximadamente a las 7:30 p. m.".

Recompensa e información para identificar al sospechoso en Estados Unidos

Para dar con el paradero del responsable, Suffolk County Crime Stoppers ofreció una recompensa a quien proporcione datos clave que deriven en su captura. Los ciudadanos pueden aportar información de forma 100 % anónima llamando al 1-800-220-TIPS, ingresando al sitio web www.P3Tips.com o descargando la aplicación P3 Tips en sus teléfonos móviles.

Las autoridades garantizan absoluta confidencialidad en todas las denuncias recibidas sobre lo ocurrido en este Walmart de Riverhead. Asimismo, se recuerda que cualquier persona señalada mantiene su presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.