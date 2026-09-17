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Mano Menezes confirmó que Perú jugará en altura por fecha FIFA de noviembre: “Estamos trabajando”

Mano Menezes, técnico de la selección peruana, confirmó que la 'Bicolor' volverá a jugar amistosos en territorio nacional, aunque esta vez tendrá como escenario ciudades de altura.

Angel Curo
Mano Menezes confirmó que Perú jugará en altura por fecha FIFA de noviembre: “Estamos trabajando”
Mano Menezes confirmó que Perú jugará en altura por fecha FIFA de noviembre: “Estamos trabajando” | Composición: Líbero
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La selección peruana volverá al ruedo en partidos amistosos por la fecha FIFA de setiembre y octubre. Mano Menezes ya anunció su lista de convocados para estos duelos y sorprendió a los hinchas al confirmar que la 'Bicolor' jugará en territorio nacional para el próximo parón de selecciones, aunque ahora en ciudades de altura.

Lista de convocados de la selección peruana para fecha FIFA.

PUEDES VER: Lista de convocados de Perú para partidos contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia por fecha FIFA

Mano Menezes confirmó que Perú jugará en altura por fecha FIFA de noviembre

El técnico Mano Menezes conversó con ‘Bicolor+’ y no solo anunció su lista de convocados, sino que también respondió una serie de preguntas. Una de las más llamativas fue cuando le consultaron si la selección peruana volverá a disputar partidos en territorio nacional.

Ante ello, el estratega brasileño reveló que vienen trabajando en los detalles para que el combinado nacional dispute la fecha FIFA de noviembre en ciudades de altura. Del mismo modo, señaló que también buscan aprovechar uno de los feriados de diciembre para jugar nuevamente en el país.

Nosotros estamos trabajando todos los días para que en la fecha de noviembre juguemos en Perú. Probablemente estaremos en altura, mínimo dos fechas en noviembre. Estamos pensando en jugar el 8 de diciembre, que es un feriado nacional como fecha para que siempre se juegue”, señaló.

Por otro lado, Mano Menezes informó que el próximo año alistan una gira por Asia para enfrentar a selecciones de gran nivel. No obstante, está previsto que en junio de 2027 la selección peruana vuelva a jugar como local, con el objetivo de llegar completamente preparada al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

En marzo probablemente estaremos en Japón y Corea. Después, en junio estaremos nuevamente en Perú, porque en septiembre empezaremos las Eliminatorias, resaltó.

¿Cuándo juega la selección peruana?

El siguiente compromiso de la selección peruana será frente a Estados Unidos en su primer amistoso por la fecha FIFA. Este duelo se jugará en el Inter & Co Stadium de Orlando Florida, el sábado 26 de septiembre. Este compromiso representará un duro desafío para la ‘Bicolor’, considerando que enfrentarán a una de la revelaciones de la última Copa del Mundo.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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