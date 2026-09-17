EXCELENTE NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: jueza LIMITA ARRESTOS de ICE sin orden en ESTE ESTADO y exige una condición específica

Un fallo emitido en el sur de California marca un precedente clave para la comunidad de inmigrantes en Estados Unidos. La jueza de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong dictó una orden judicial preliminar que prohíbe a los agentes del ICE realizar arrestos civiles de inmigración sin una orden de detención, a menos que existan pruebas claras de que la persona intentará escapar. Esta resolución beneficia tanto a quienes buscan proteger sus derechos como a quienes siguen sus procesos de regularización en el país, ya que la justicia determinó que la simple presencia irregular no justifica una detención imprevista sin el debido sustento legal.

Jueza limita los arrestos de ICE sin orden judicial en California y exige demostrar riesgo de fuga

La orden judicial abarca el Distrito Central de California, un área que comprende siete condados clave: Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo. Según informaron la agencia Associated Press y el periódico La Opinión, la magistrada enfatizó que las autoridades federales deben evaluar "la totalidad de las circunstancias conocidas por el agente o funcionario" antes de actuar, e impuso al gobierno la obligación de documentar detalladamente la causa probable que respalde cada intervención.

El origen de esta batalla legal se remonta a una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California y Public Counsel, organizaciones que denunciaron arrestos sistemáticos sin evaluaciones individuales de riesgo. La evidencia presentada incluyó videos en los que la versión oficial sobre supuestas "fugas" quedaba desmentida al mostrar a las personas caminando con normalidad. Mayra Joachin, abogada de la ACLU, celebró la medida señalando: "Esta orden judicial debería poner fin a cientos, si no más, de arrestos ilegales que continúan en todo el sur de California".

Impacto de la medida en inmigrantes indocumentados y con estatus legal en Estados Unidos

Este ajuste en las políticas de control migratorio no impide que las autoridades realicen detenciones, pero impone un filtro estricto que protege a los migrantes de operativos arbitrarios. Al rechazar la solicitud del gobierno para congelar la aplicación del fallo mientras se tramita la apelación, la jueza garantizó que la protección entre en vigor de inmediato.

Esta decisión alinea al sur del estado con fallos similares dictados en jurisdicciones como Oregón, Colorado, Washington D. C. y el Distrito Este de California, lo que refuerza las garantías procesales en Estados Unidos. Para la población extranjera de la región, la medida representa un respiro frente a los arrestos relámpago, al establecer que la revisión del riesgo de fuga es un requisito obligatorio e ineludible para las fuerzas de seguridad.