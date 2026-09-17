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Diego Kochen, de ascendencia peruana, fue convocado por EEUU y enfrentará a Perú en fecha FIFA

Diego Kochen, joven arquero de ascendencia peruana, recibió el llamado del DT de Estados Unidos para los amistosos de fecha FIFA, donde uno de sus rivales será la selección peruana.

Angel Curo
Diego Kochen, de ascendencia peruana, fue convocado por EEUU y enfrentará a Perú en fecha FIFA
Diego Kochen, de ascendencia peruana, fue convocado por EEUU y enfrentará a Perú en fecha FIFA | Composición: Líbero
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La selección peruana se alista para afrontar la fecha FIFA de setiembre y octubre, donde se medirá ante grandes selecciones. Precisamente, uno de sus rivales será Estados Unidos, que acaba de anunciar su lista de convocados y sorprendió al incluir a Diego Kochen, guardameta con ascendencia peruana.

Lista de convocados de la selección peruana para fecha FIFA.

PUEDES VER: Lista de convocados de Perú para partidos contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia por fecha FIFA

Diego Kochen, de ascendencia peruana, fue convocado por EEUU

El técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, anunció oficialmente su lista de convocados, en la que destaca la presencia de varios futbolistas jóvenes. Entre ellos se encuentra Diego Kochen, portero de 20 años que cuenta con ascendencia peruana por parte de su madre.

Diego Kochen, Selección Peruana, Estados Unidos

Estados Unidos convocó a Diego Kochen, portero con ascendencia peruana

Kochen fue uno de los jugadores considerados por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para formar parte del universo de futbolistas convocables para la selección peruana. Sin embargo, el guardameta se mostró firme en su decisión y no evidenció un gran interés en defender la camiseta de la ‘Bicolor’.

De esta forma, el portero decidió representar internacionalmente a Estados Unidos, selección con la que ha pasado por las diferentes categorías menores y donde es considerado uno de los jugadores más prometedores de su generación. Ahora, recibe una gran recompensa y tendrá la oportunidad de hacer su debut con la selección absoluta estadounidense.

De hecho, en una de las grandes coincidencias que deja el fútbol, Diego Kochen tendrá la oportunidad de enfrentar a Perú en el próximo amistoso que disputarán ambas selecciones el sábado 26 de septiembre. No obstante, dependerá de Mauricio Pochettino si finalmente decide darle minutos durante el encuentro.

Diego Kochen, Barcelona

Diego Kochen terminó su formación en el FC Barcelona de España.

Trayectoria de Diego Kochen

Diego Kochen ha pasado por diversos clubes formativos a lo largo de su carrera, entre los que destaca el FC Barcelona de España. Con los culés, obtuvo gran regularidad y exposición y, de hecho, fue allí donde se dio a conocer para la FPF.

  • Weston Academy (Estados Unidos)
  • Tecnofutbol Base (Estados Unidos)
  • FC Barcelona (España)
  • Lyngby BK (Dinamarca)
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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