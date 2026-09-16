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Partidos de hoy, jueves 17 de septiembre EN DIRECTO: programación, horarios y canales para ver
Conoce la programación de los partidos de hoy, jueves 17 de septiembre, en los que destacan duelos de la Copa Sudamericana, Libertadores, LaLiga, EFL Cup, entre otros.
Revisa los partidos de hoy, jueves 17 de septiembre, en los que destacan vibrantes compromisos como el de Cienciano vs Montevideo City Torque por la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Asimismo, hay choques internacionales correspondientes a Europa League, EFL Cup, entre otros. Toma nota de los horarios y canales de transmisión.
PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City Torque: día, hora y canal confirmado por la vuelta de 4tos de Sudamericana
Partidos de hoy por Copa Sudamericana
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Montevideo City Torque vs Cienciano
|7.30 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
Partido de hoy por Copa Libertadores
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Flamengo vs Independiente del Valle
|7.30 pm.
|ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por Europa League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|OFI vs Hoffenheim
|11.45 am.
|ESPN 4, Disney Plus
|Levski Sofia vs Salzburgo
|11.45 am.
|ESPN 3, Disney Plus
|Viktoria Plzen vs Union Saint-Gilloise
|2.00 pm.
|Disney Plus
|Juventus vs NEC
|2.00 pm.
|ESPN, Disney Plus
|Crystal Palace vs Lech Poznan
|2.00 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
|Celtic vs Ferencvaros
|2.00 pm.
|ESPN 5, Disney Plus
|Besiktas vs Marsella
|2.00 pm.
|ESPN 3, Disney Plus
|Lillestrom vs Torreense
|2.00 pm.
|Disney Plus
|Real Sociedad vs Bournemouth
|2.00 pm.
|ESPN 7, Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Real Betis vs Getafe
|12.00 m.
|DSports, DGO
|Málaga vs Villarreal
|2.30 pm.
|Disney Plus
Partido de hoy por EFL Cup
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Manchester City vs Norwich City
|1.30 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por Liga Boliviana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Real Tomayapo vs Oriente Petrolero
|5.30 pm.
|Entel Gol
|Bolívar vs Gualberto Villarroel SJ
|7.30 pm.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Liga Colombiana
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Atlético Bucaramanga vs Medellín
|6.00 pm.
|Win+ Fútbol, Win Play, SporTV
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