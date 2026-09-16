Partidos de hoy, jueves 17 de septiembre EN DIRECTO: programación, horarios y canales para ver

Revisa los partidos de hoy, jueves 17 de septiembre, en los que destacan vibrantes compromisos como el de Cienciano vs Montevideo City Torque por la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Asimismo, hay choques internacionales correspondientes a Europa League, EFL Cup, entre otros. Toma nota de los horarios y canales de transmisión.

Partidos de hoy por Copa Sudamericana

PARTIDO HORARIO CANAL Montevideo City Torque vs Cienciano 7.30 pm. ESPN 2, Disney Plus

Partido de hoy por Copa Libertadores

PARTIDO HORARIO CANAL Flamengo vs Independiente del Valle 7.30 pm. ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy por Europa League

PARTIDOS HORARIOS CANALES OFI vs Hoffenheim 11.45 am. ESPN 4, Disney Plus Levski Sofia vs Salzburgo 11.45 am. ESPN 3, Disney Plus Viktoria Plzen vs Union Saint-Gilloise 2.00 pm. Disney Plus Juventus vs NEC 2.00 pm. ESPN, Disney Plus Crystal Palace vs Lech Poznan 2.00 pm. ESPN 2, Disney Plus Celtic vs Ferencvaros 2.00 pm. ESPN 5, Disney Plus Besiktas vs Marsella 2.00 pm. ESPN 3, Disney Plus Lillestrom vs Torreense 2.00 pm. Disney Plus Real Sociedad vs Bournemouth 2.00 pm. ESPN 7, Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

PARTIDOS HORARIOS CANALES Real Betis vs Getafe 12.00 m. DSports, DGO Málaga vs Villarreal 2.30 pm. Disney Plus

Partido de hoy por EFL Cup

PARTIDO HORARIO CANAL Manchester City vs Norwich City 1.30 pm. Disney Plus

Partidos de hoy por Liga Boliviana

PARTIDOS HORARIOS CANALES Real Tomayapo vs Oriente Petrolero 5.30 pm. Entel Gol Bolívar vs Gualberto Villarroel SJ 7.30 pm. Entel Gol

Partidos de hoy por la Liga Colombiana