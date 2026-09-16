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Partidos de hoy, jueves 17 de septiembre EN DIRECTO: programación, horarios y canales para ver

Conoce la programación de los partidos de hoy, jueves 17 de septiembre, en los que destacan duelos de la Copa Sudamericana, Libertadores, LaLiga, EFL Cup, entre otros.

Diego Medina
Partidos de hoy, jueves 17 de septiembre.
Partidos de hoy, jueves 17 de septiembre. | Foto: Composición LÍBERO.
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Revisa los partidos de hoy, jueves 17 de septiembre, en los que destacan vibrantes compromisos como el de Cienciano vs Montevideo City Torque por la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Asimismo, hay choques internacionales correspondientes a Europa League, EFL Cup, entre otros. Toma nota de los horarios y canales de transmisión.

Cienciano y Montevideo City Torque juegan por la vuelta de 4tos de final de la Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City Torque: día, hora y canal confirmado por la vuelta de 4tos de Sudamericana

Partidos de hoy por Copa Sudamericana

PARTIDOHORARIOCANAL
Montevideo City Torque vs Cienciano7.30 pm.ESPN 2, Disney Plus

Partido de hoy por Copa Libertadores

PARTIDOHORARIOCANAL
Flamengo vs Independiente del Valle7.30 pm.ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy por Europa League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
OFI vs Hoffenheim11.45 am.ESPN 4, Disney Plus
Levski Sofia vs Salzburgo11.45 am.ESPN 3, Disney Plus
Viktoria Plzen vs Union Saint-Gilloise2.00 pm.Disney Plus
Juventus vs NEC2.00 pm.ESPN, Disney Plus
Crystal Palace vs Lech Poznan2.00 pm.ESPN 2, Disney Plus
Celtic vs Ferencvaros2.00 pm.ESPN 5, Disney Plus
Besiktas vs Marsella2.00 pm.ESPN 3, Disney Plus
Lillestrom vs Torreense2.00 pm.Disney Plus
Real Sociedad vs Bournemouth2.00 pm.ESPN 7, Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Real Betis vs Getafe12.00 m.DSports, DGO
Málaga vs Villarreal2.30 pm.Disney Plus

Partido de hoy por EFL Cup

PARTIDOHORARIOCANAL
Manchester City vs Norwich City1.30 pm.Disney Plus

Partidos de hoy por Liga Boliviana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Real Tomayapo vs Oriente Petrolero5.30 pm.Entel Gol
Bolívar vs Gualberto Villarroel SJ7.30 pm.Entel Gol

Partidos de hoy por la Liga Colombiana

PARTIDOHORARIOCANAL
Atlético Bucaramanga vs Medellín6.00 pm.Win+ Fútbol, Win Play, SporTV
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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