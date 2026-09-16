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Resultado Sinuano Día HOY, miércoles 16 de septiembre EN VIVO: qué jugó y números ganadores

¿Tuviste suerte esta tarde? Consulta el resultado del Sinuano Día de hoy, miércoles 16 de septiembre, y comprueba los números ganadores de tu boleto.

María Zapata
Sorteos de El Sinuano Día y Noche en Colombia
Sorteos de El Sinuano Día y Noche en Colombia | Composición: María Zapata | Líbero

MOMENTOS DESTACADOS

12:46

Sinuano Día HOY: ¿a qué hora juega?

Todos los días, el Sinuano Día se sortea a las 2:30 p. m., hora de Colombia.

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La expectativa crece al mediodía en todo el país. Como es habitual, a las 2:30 p. m., miles de colombianos siguen el sorteo del Sinuano Día, uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia. Si compraste tu boleto y tienes tus cuatro cifras listas, aquí encontrarás el resultado oficial, los números ganadores y la Quinta Balota, además de una guía para reclamar tu premio de forma rápida y segura. ¡Descubre si la suerte estuvo de tu lado hoy!

Resultados del chance Sinuano del 15 de septiembre

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del martes 15 de septiembre de 2026: resultados y cómo jugó el chance en Colombia

Sinuano Día HOY, 16 de septiembre, EN VIVO: Resultado y números ganadores

12:46
16/9/2026

Sinuano Día HOY: ¿a qué hora juega?

Todos los días, el Sinuano Día se sortea a las 2:30 p. m., hora de Colombia.

12:44
16/9/2026

Bienvenidos

Consulta hoy los resultados del Sinuano Día y Sinuano Noche del miércoles 16 de septiembre de 2026 y verifica si tu número resultó ganador.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día hoy?

El Sinuano Día se sortea a las 2:30 p. m., hora de Colombia, todos los días, incluidos domingos y festivos. La transmisión en vivo se puede seguir por Telecaribe.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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