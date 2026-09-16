Resultado Sinuano Día HOY, miércoles 16 de septiembre EN VIVO: qué jugó y números ganadores

La expectativa crece al mediodía en todo el país. Como es habitual, a las 2:30 p. m., miles de colombianos siguen el sorteo del Sinuano Día, uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia. Si compraste tu boleto y tienes tus cuatro cifras listas, aquí encontrarás el resultado oficial, los números ganadores y la Quinta Balota, además de una guía para reclamar tu premio de forma rápida y segura. ¡Descubre si la suerte estuvo de tu lado hoy!

Sinuano Día HOY, 16 de septiembre, EN VIVO: Resultado y números ganadores 12:46 Sinuano Día HOY: ¿a qué hora juega? Todos los días, el Sinuano Día se sortea a las 2:30 p. m., hora de Colombia. 12:44 Bienvenidos Consulta hoy los resultados del Sinuano Día y Sinuano Noche del miércoles 16 de septiembre de 2026 y verifica si tu número resultó ganador.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día hoy?

El Sinuano Día se sortea a las 2:30 p. m., hora de Colombia, todos los días, incluidos domingos y festivos. La transmisión en vivo se puede seguir por Telecaribe.