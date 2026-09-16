Club histórico ofrece vivir un fin de semana junto a su plantel profesional por 100 mil soles

Todos los fanáticos del fútbol tienen demasiados sueños relacionados a su club, y algunos de ellos buscan acercarse al máximo a sus jugadores y comando técnico. En ese sentido, un club histórico del balompié profesional anunció a sus hinchas que podrán vivir un fin de semana junto al plantel y sentir la experiencia de formar parte del equipo por la cifra de 100 mil soles.

Si bien esto parece algo descabellado, es importante precisar que no se trata de Alianza Lima, Universitario, ni de algún elenco del Perú o de América en general, sino del Everton de Inglaterra. El conocido cuadro ha ofrecido esta posibilidad a sus aficionados más leales y contarán con diversos beneficios que incluyen entrar al terreno de juego durante un partido de la Premier League, o competición de turno.

El valor de esta promoción ronda los 25 mil euros, que al cambio es 100 mil soles. Si abonas este dinero, podrás hospedarte en el mismo hotel que el plantel profesional, compartir comidas con los jugadores y viajar junto a ellos durante sus actividades deportivas. Además, podrás participar en uno de los entrenamientos oficiales y asistir a las charlas técnicas.

El histórico Everton de la Premier League.

Finalmente, la cereza sobre el pastel es que podrás formar parte de los trabajos del equipo a ras de campo durante un partido de la Premier League y ocupar un lugar en el banquillo como miembro honorario. Esta noticia ha causado diversos comentarios no solo en Inglaterra, sino a nivel mundial porque se trata de una oferta pocas veces vista, sobre todo por el precio a pagar.

¿Cómo marcha el Everton?

Everton esta temporada solo disputa campeonato nacional, ya que no logró clasificar a ninguna competición europea. En la Premier League de Inglaterra se ubica en la novena casilla de la tabla de posiciones con seis puntos, gracias a sus tres empates y victoria solitaria. Eso sí, está invicto en el certamen.