Oliver Sonne tendrá como compañero a campeón de la Premier League: "Bienvenido"

Burnley dio un golpe de autoridad en el mercado de fichajes al anunciar la llegada de Jamie Vardy, histórico campeón de la Premier League con el Leicester City. La incorporación del veterano atacante inglés representa una noticia de alto impacto para el entorno de Oliver Sonne, quien compartirá vestuario con una leyenda del fútbol británico en el objetivo de conseguir el tan ansiado ascenso a la máxima categoría.

A través de sus canales oficiales, 'Los Clarets' le dieron la bienvenida al delantero de 39 años, confiando en que su cuota goleadora y jerarquía sean determinantes en el tramo decisivo de la Championship.

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Oliver Sonne tendrá como compañero a Jamie Vardy en el Burnley

El equipo inglés anunció esta noticia y fue bien recibido por la hinchada que espera ver al delantero muy pronto marcando goles con la camiseta del Burnley.

“Nos complace anunciar la firma del experimentado delantero Jamie Vardy con un contrato hasta el final de la temporada actual. Bienvenido al Burnley, Jamie”, dieron a conocer mediante sus redes sociales.

Burnley presentó a Jamie Vardy

¿Cómo le va a Oliver Sonne en el Burnley?

Oliver Sonne en lo que va de la temporada ha disputado cuatro encuentros con el Burnley, se espera que el peruano pueda tener más minutos en el equipo inglés.