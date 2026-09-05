Burnley sorprende con publicación con Oliver Sonne tras derrota en Championship: "Gracias"

Burnley no atraviesa un gran momento en la temporada, especialmente luego de la última derrota por 2-1 ante Bristol City por la fecha 5 de la Championship. Oliver Sonne fue titular en este encuentro, pero no logró mostrar uno de sus mejores desempeños. Tras la caída, los ‘Clarets’ sorprendieron al realizar una publicación en redes sociales con el lateral de la selección peruana como protagonista.

Burnley sorprende con publicación sobre Oliver Sonne tras derrota en Championship

Oliver Sonne es uno de los pocos futbolistas peruanos con gran actividad en el fútbol europeo y se ha consolidado como uno de los titulares de Burnley en este inicio de temporada, aunque fue uno de los jugadores más cuestionados en la última derrota del equipo.

Precisamente, luego del partido, el club utilizó sus redes sociales para compartir una publicación dedicada al lateral peruano. “Gracias por tu apoyo”, fue el mensaje que dejó Burnley en su cuenta de ‘X’ junto a una fotografía del defensor de la selección peruana.

Burnley envió mensaje con Oliver Sonne tras la última derrota

Esta publicación generó una enorme intriga entre los hinchas, ya que tenía un evidente sabor a despedida y rápidamente surgieron dudas sobre el futuro del futbolista. Sin embargo, todo apunta a que se trató simplemente de un mensaje dirigido a la hinchada, a modo de agradecimiento por el apoyo que viene brindando al equipo en medio del complicado momento que atraviesa.

Oliver Sonne está en zona de descenso con Burnley

Con esta derrota, el equipo de Oliver Sonne cayó hasta el último lugar de la tabla de posiciones de la Championship. En los cinco partidos que ha disputado, Burnley no ha logrado conseguir una victoria y apenas suma dos puntos producto de sus empates. Además, es el equipo más goleado del campeonato, una clara muestra del complicado momento que atraviesa.