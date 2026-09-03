Futbolista de Perú, que se formó en Alianza Lima, jugará Mundial Sub-20 con Francia

En los últimos años la selección peruana ha buscado futbolistas nacidos en otros países, pero que puedan jugar por la Bicolor gracias a sus raíces, y en algunos casos se logró el objetivo. No obstante, ahora nos aplicaron la misma jugada debido a que Francia convocó para el Mundial Sub-20 a futbolista de Perú que incluso se formó en Alianza Lima.

Nos referimos a Almudena Sierra, quien tiene ascendencia francesa y es totalmente convocable para el combinado europeo. Por ello, la delantera, que actualmente se encuentra en el Hamburgo de Alemania, vestirá la camiseta gala durante el mes de septiembre y es un llamado de atención a la FPF.

La atacante nacional ya sabe lo que es jugar para Francia en esta categoría y, gracias a sus buenas actuaciones en el país germano, volvió a ser llamada para disputar el Mundial Sub-20 de Polonia 2026. El torneo internacional de la FIFA se llevará a cabo del 5 al 27 del presente mes.

Almudena Sierra convocada en Francia.

¿Quién es Almudena Sierra?

Almudena Sierra es hija de Fabricio Sierra, personaje conocido en el Perú por haber entrenado a Deportivo Municipal y a la reserva de Alianza Lima. La seleccionada francesa comenzó desde muy pequeña en el mundo del fútbol, ya que precisamente fue en el club de La Victoria donde dio sus primeros pasos.

Almudena en Alianza Lima de pequeña.

Incluso, en su momento formó parte de las categorías menores de la selección peruana, donde jugó hasta 2024. Luego de ello se mudó a Alemania, donde empezó a jugar para el Eimsbutteler Turnverband y sus destacadas actuaciones hicieron que Francia la llamara a la Eurocopa Sub-19.

Actualmente brilla en el Hamburgo, club donde ya hubo presencia incaica en el pasado gracias a Paolo Guerrero, quien también tiene un fuerte vínculo con Alianza Lima. Almudena todavía puede jugar para Perú debido a que no ha sumado minutos oficiales con el equipo mayor de los galos, aunque cada vez esa posibilidad se muestra más lejana.