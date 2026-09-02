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Confirman cuándo se conocerá la lista de convocados de la selección peruana para amistosos

Se aproxima una nueva fecha FIFA donde la selección peruana afrontará sus amistosos internacionales. Conoce cuándo se anunciará la lista de convocados de Mano Menezes.

Angel Curo
Confirman cuándo se conocerá la lista de convocados de la selección peruana para amistosos
Confirman cuándo se conocerá la lista de convocados de la selección peruana para amistosos | Foto: Selección Peruana
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La selección peruana se alista para volver al ruedo durante el próximo parón internacional por la fecha FIFA, en el que afrontará importantes amistosos internacionales. Bajo el mando de Mano Menezes, la ‘Bicolor’ buscará mostrar una mejor imagen y continuar con su preparación para las próximas Eliminatorias. Te contamos cuándo se conocerá la lista de convocados.

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Confirman cuándo se conocerá la lista de convocados de la selección peruana

La expectativa por volver a ver a la selección peruana es grande en todo el país, especialmente por la aparición de nuevos jugadores que pueden formar parte del recambio generacional. Por ello, en el programa ‘Modo Fútbol’, Gustavo Peralta desató la emoción al revelar la fecha en la que se dará a conocer la lista de convocados para los partidos ante Estados Unidos, México y Canadá.

Según indicó el comunicador, Mano Menezes dará a conocer su nómina para los amistosos internacionales el miércoles 16 de septiembre. No obstante, recalcó que es muy probable que en las próximas horas se conozcan algunos de los nombres que integrarían esta lista.

Mano Menezes, Selección Peruana

Mano Menezes anunciará en dos semanas la lista de convocados de Perú

La lista de convocados saldrá el miércoles 16 de septiembre, pero seguramente mañana (jueves) hay novedades en cuanto a los nombres. No todos los jugadores han ido a la embajada para sacar sus visas, sino también para renovar”, reveló el periodista deportivo.

Del mismo modo, Peralta confirmó que varios jugadores nacionales se han apersonado a las embajadas para tramitar sus visas o gestionar la renovación de las mismas.

¿Qué jugadores pueden ser convocados para la selección peruana?

César Inga reveló que él y los futbolistas Álex Valera, Jairo Concha, Adrián Quiroz, Diego Romero y Piero Quispe han iniciado los trámites de sus visas para representar a la selección peruana. Por su parte, recientemente, Miguel Araujo confirmó que también comenzó con el proceso junto con Yoshimar Yotún, Maxloren Castro, Diego Enríquez y Martín Távara.

Cabe señalar que a esta lista podrían sumarse otros jugadores que han mostrado un gran rendimiento en los últimos meses, como Fabio Gruber, Jairo Vélez, Gianluca Lapadula, Oslimg Mora y Mathías Llontop, entre otros. En esta ocasión, la nómina será más amplia debido a que la ‘Bicolor’ afrontará tres amistosos, por lo que Mano Menezes contará con más alternativas para conformar su plantel.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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