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César Inga reveló qué jugadores de Universitario se alistan para jugar con Perú ante Canadá
César Inga reveló que futbolistas de Universitario de Deportes vienen gestionando su visa en la Embajada de Canadá para jugar con la selección peruana en el país norteamericano.
La selección peruana se prepara para disputar un amistoso internacional ante Canadá el próximo sábado 3 de octubre, en el marco de una nueva fecha FIFA. A la espera de la convocatoria oficial de Mano Menezes, César Inga reveló qué jugadores de Universitario de Deportes vienen realizando los trámites correspondientes para poder ingresar al país norteamericano.
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César Inga reveló qué futbolistas de Universitario se preparan para jugar con la selección peruana ante Canadá
En conversación con Radio Programas del Perú (RPP), el lateral crema contó que actualmente se encuentra gestionando su visa en la Embajada de Canadá con miras al posible viaje para disputar el amistoso con la selección peruana. Asimismo, reveló los nombres de varios de sus compañeros que también vienen realizando el mismo procedimiento.
Video: RPP/ Métele Fútbol
Según Inga, Álex Valera, Adrián Quiroz, Diego Romero, Jairo Concha y Piero Quispe son los otros futbolistas de Universitario que han iniciado o tienen previsto realizar los trámites para obtener la visa canadiense, lo que podría ser un indicio de una posible convocatoria a la ‘Bicolor’.
“Estoy haciendo los trámites en la Embajada de Canadá. Nos mandaron a varios jugadores de Universitario. Yo fui solo porque algunos ya habían hecho el trámite. Jairo (Concha), Diego (Romero), Álex Valera, (Adrián) Quiroz. Esta semana le tocaba a Quiroz, creo, y a Piero (Quispe)”, afirmó el defensor.
César Inga reveló que junto a Álex Valera, Adrián Quiroz, Diego Romero, Jairo Concha y Piero Quispe tramitan su visa para jugar con Perú ante Canadá
De esta manera, estos jugadores aparecen como posibles opciones para Mano Menezes de cara al amistoso ante Canadá, aunque la lista oficial de convocados todavía no ha sido anunciada.
Perú vs Canadá por amistoso internacional
La selección peruana enfrentará a Canadá el sábado 3 de octubre de 2026, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará en el Estadio Saputo de Montreal, aunque el horario oficial todavía no ha sido confirmado.
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