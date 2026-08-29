Jean Ferrari manda fuerte mensaje que impacta a la hinchada: "Valió la pena"

El director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, dejó un mensaje en sus redes sociales sobre los avances que viene teniendo dentro de la entidad más importante del balompié incaico, con miras al futuro de la selección peruana. Te contamos todos los detalles.

Como sabemos, recientemente la Bicolor confirmó un acuerdo televisivo para la transmisión de todos sus partidos, además de la firma de un contrato con la marca que se encargará de vestirnos hasta el 2034. Respecto a ello fue que se pronunció precisamente el antiguo administrador de Universitario de Deportes.

"Ya regresando, agotador pero valió la pena, ahora ya enfocado en los partidos de noviembre. Importante la renovación con Adidas y el acuerdo con América TV, seguimos avanzando FPF", indicó Jean Ferrari en sus redes sociales.

De esta manera, el director general de la Federación Peruana de Fútbol se mostró emocionado por las firmas realizadas recientemente. Ahora la selección peruana se preparará para sus siguientes amistosos de fecha FIFA, con miras a las Eliminatorias Conmebol.

¿Cómo se jugarán las Eliminatorias Conmebol?

Recientemente Agustín Lozano reveló que las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2030 serán con el formato que han mantenido en las últimas décadas. Es decir, se enfrentarán todos contra todos. Lo único que falta es definir cuántos cupos estarán disponibles debido a que Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados por ser anfitriones.