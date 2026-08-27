Menezes, DT de Perú, dio fuerte calificativo a Felipe Chávez tras firmar por la Bundesliga 2: "Buen jugador"

La selección peruana alcanzó un acuerdo con América Multimedia para que este medio se convierta en el canal oficial de la Bicolor de cara al Mundial 2030. En medio de ello, el entrenador Mano Menezes fue consultado sobre diversos temas y entre ellos sobre Felipe Chávez, quien firmó por el Magdeburg de la Bundesliga 2.

Mano Menezes, técnico de la selección peruana, dio fuerte calificativo a Felipe Chávez tras firmar por Magdeburg de la Bundesliga 2

Durante sus declaraciones a diversos medios, el técnico brasileño respondió sin rodeos cuando le preguntaron por el centrocampista peruano, cedido al Magdeburg de la Bundesliga 2 en el cierre del mercado de fichajes en Alemania, y no dudó en lanzar un fuerte calificativo.

Felipe Chávez jugará en la Bundesliga 2 luego de fichar por Magdeburg

Para Mano Menezes, Felipe Chávez es un gran futbolista que, en el plano individual, ha venido demostrando calidad durante la pretemporada en el Bayern Múnich. Por ahora, debido a su edad, sigue peleando por consolidarse en el fútbol europeo, por lo que no resulta relevante si juega en la primera o en la segunda división.

"No me gusta mucho hablar de un solo jugador, porque tengo que hablar de todos. Es un buen jugador, está luchando. Lo más importante es que estamos identificando características individuales de los jugadores, no importa si juegan en primera o en segunda", afirmó.

Felipe Chávez es nuevo jugador de Magdeburg de la Bundesliga 2 tras ser cedido por Bayern Múnich

Bayern Múnich concretó nuevamente la cesión de Felipe Chávez a otro club alemán, pues el mediocampista peruano fue presentado ahora como nuevo refuerzo del Magdeburg, de la Bundesliga 2, con el objetivo de pelear por el ascenso a la Bundesliga. Cabe mencionar que el jugador de 19 años tiene la opción de ser comprado si el club lo desea; sin embargo, todo dependerá de su rendimiento. Actualmente cuenta con un contrato hasta julio de 2027 con el club bávaro, por lo que si no lo desean fichar definitivamente tendrá que volver.