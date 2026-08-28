¿Renato Tapia volverá a la selección peruana? la firme postura de Agustín Lozano: "Cualquier momento"

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se pronunció sobre la posibilidad de que Renato Tapia vuelva a la selección peruana, para los amistosos que la Bicolor sostendrá entre fines de setiembre e inicios de octubre. El mandamás de la FPF dejó clara su postura sobre el posible retorno del volante y señaló qué tiene que pasar para que ello se concrete.

Agustín Lozano habló sobre el posible regreso de Renato Tapia a la selección

En declaraciones a la prensa, el titular del máximo ente del fútbol peruano aprovechó la ocasión para aclarar las limitaciones de su función al frente del organismo. En ese sentido, aseguró que la decisión de convocar a Tapia o a cualquier otro jugador recae única y exclusivamente en el entrenador, Mano Menezes, tras previa evaluación del rendimiento de cada futbolista que milita en la Liga 1 y el extranjero.

“La convocatoria pasa por el técnico de la selección, y quienes sean convocados, no se trata de un gusto del presidente, se trata del nivel de competencia que ofrecen para la selección. Las condiciones, lo que evalúe el técnico, no lo sé. Ese es un tema en el que no me meto, porque mi función como presidente es otra.”, aseguró Lozano.

Agustín Lozano y su admiración por Renato Tapia

Asimismo, Lozano aseguró que mantiene un profundo respeto y admiración por el volante nacional, así como con todos los jugadores que llegan a la selección peruana. No obstante, aclaró que ello no significa que su opinión personal y autoridad en la FPF tengan injerencias en las convocatorias.

“Renato es un tremendo jugador, yo le tengo una gran admiración. Yo tengo una profunda admiración y un enorme respeto por Renato, como por todos los jugadores de la selección. De cualquier temporada, de cualquier época, de cualquier momento”, añadió.

¿Por qué Renato Tapia no es convocado a la selección peruana?

Vale resaltar que, desde la llegada de Mano Menezes, Renato Tapia no ha sido considerado en ninguna convocatoria a la ‘bicolor’. El propio volante reconoció que no mantiene comunicación con el DT brasileño.

La ausencia en la Videna del exjugador del Celta de Vigo se dio luego de que él criticara a los dirigentes de la FPF y las decisiones que se toman en la gestión de Agustín Lozano.

Cabe recordar que Renato Tapia se negó a viajar a la Copa América del 2024, denunciando que la FPF no quiso brindarle un seguro en caso de sufrir alguna lesión que le impida firmar por algún club, tras culminar su contrato con Celta de Vigo.

Amistosos de Perú en la próxima fecha FIFA

Estados Unidos vs Perú | sábado 26 de setiembre (3.37 p. m.) | Inter&Co Stadium, Orlando (Estados Unidos)

Perú vs México | martes 29 de setiembre | New Jersey (Estados Unidos)

Canadá vs Perú | sábado 3 de octubre | Montreal (Canadá)

Colombia vs Perú | martes 6 de octubre | Miami (Estados Unidos)