FPF y América firmaron acuerdo para transmitir partidos de Perú en las Eliminatorias 2030 en señal abierta

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) y América Multimedia han firmado un acuerdo que facilitará a los aficionados el acceso a las principales actividades del fútbol nacional a través de las plataformas de la empresa. Este convenio abarca los partidos de la selección peruana en las Eliminatorias hacia el Mundial 2030, así como encuentros de las categorías juveniles y del equipo femenino.

Además, el acuerdo contempla la transmisión de la Copa de la Liga, la Liga Femenina y los amistosos de la selección peruana, programados para finales de septiembre y principios de octubre. Con esta colaboración, se busca incrementar la cobertura de las diversas competiciones y equipos que integran la FPF.

Fernando Muñiz, gerente ejecutivo de América Multimedia, resaltó la importancia del acuerdo y afirmó que la empresa brindará su apoyo a la selección peruana en su trayecto hacia las Eliminatorias del Mundial 2030.

"Estamos llevando todo el camino de la selección de clasificación y obviamente el buen desempeño que tendrá en el Mundial 2030. Por otro lado, tenemos alrededor, como decía muy bien Agustín, todas las demás selecciones, la selección femenil, las selecciones juveniles, tenemos la Copa de la Liga, tenemos la Liga Femenina, tenemos muchas cosas importantes dentro de este acuerdo que resulta clave para nosotros", indicó.

El presidente instó también a los aficionados peruanos a apoyar al equipo nacional en esta nueva etapa: "Al final del día le estamos llevando a todos los peruanos el producto que más les gusta, que es el fútbol, y la selección es muy importante. Yo quiero invitar en este momento a todos los hinchas peruanos a que apoyen, a que apoyemos juntos a la selección".

Por su parte, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, destacó que la colaboración va más allá de la selección masculina absoluta, abarcando también el apoyo a los equipos femeninos y juveniles. El líder de la FPF enfatizó que la meta es promover un proyecto integral que fomente el crecimiento del fútbol en Perú y acerque las diversas competencias a los aficionados en todo el territorio nacional.