Agustín Lozano arremetió contra los árbitros de la Liga 1: "Se equivocan todas las semanas"

Los árbitros de la Liga 1 han sido blanco de duras críticas en la presente temporada, debido a diversas decisiones controversiales que han tenido un impacto directo en los resultados de varios encuentros por el torneo local. A dichas críticas se sumó el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, quien no tuvo reparos en criticar a los jueces que imparten justicia en el balompié nacional.

Agustín Lozano, presidente de la FPF, criticó duramente a los árbitros de la Liga 1

Durante un diálogo con la nueva generación de árbitros que se alistan para hacer su debut en la Liga 1 y Liga 2, el mandamás del máximo ente del fútbol peruano aprovechó la ocasión para hacer una comparativa entre los nuevos réferis y los jueces FIFA que hoy dirigen los partidos del fútbol nacional. En ese sentido, aseguró que los árbitros actuales “no quieren mejorar”.

“Si los que están dirigiendo siempre se equivocan todas las semanas, prefiero que se equivoquen ustedes. Si los FIFA, los que ya están siempre no me están resolviendo los problemas, no están mejorando o no quieren mejorar o progresar, démosle la oportunidad a nueva gente, nuevos rostros.”, señaló Lozano.

Agustín Lozano cuestionó la labor de los árbitros de la Liga 1.

De esta forma, el presidente de la FPF cuestionó duramente a los árbitros nacionales y los acusó de no tener iniciativa para prepararse o mejorar en sus presentaciones para los partidos por la Liga 1, responsabilizándolos de las constantes críticas y reclamos de los clubes que se dan semana tras semana.

Michael Succar cuestionó a Agustín Lozano

Lo dicho por Lozano fue fuertemente cuestionado por el periodista deportivo Michael Succar, quien señaló que la FPF no hace los esfuerzos necesarios para que el arbitraje peruano dé ese salto de calidad que se espera: “¿Cómo va a decir que (los árbitros) no quieren mejorar? puede ser que a algunos no les interese mejorar, pero ¿cuánto hace la FPF y la CONAR para ayudar a los árbitros a que progresen?”, sostuvo durante la última emisión del programa 'Juego Cruzado'.