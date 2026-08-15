Comisión Disciplinaria de la FPF impuso dura sanción contra Alianza Lima en pleno Torneo Clausura

Alianza Lima se enfoca en lo que será su enfrentamiento ante UTC de Cajamarca por la fecha cinco del Torneo Clausura 2026, donde buscan imponerse en casa y volver a la senda del triunfo. No obstante, previo al duelo se conoció que la Comisión Disciplinaria de la FPF decidió imponerles un contundente castigo por haber quebrantado el reglamento.

Comisión Disciplinaria de la FPF impuso dura sanción contra Alianza Lima

Los blanquiazules fueron notificados horas antes del partido en Matute de que la Comisión Disciplinaria de la FPF impuso un castigo a Alianza Lima, luego de encontrarlo responsable de incumplir el artículo 117.6 del Reglamento de la Liga 1 tras su partido ante Sport Huancayo por la primera fecha del Torneo Clausura.

El artículo en mención establece que todos los jugadores convocados deben pasar por la zona mixta, al igual que los entrenadores y demás integrantes del cuerpo técnico. De acuerdo con lo señalado en la resolución, el ente rector del fútbol peruano sancionó al cuadro íntimo con una multa económica equivalente a una UIT.

Comisión Disciplinaria de la FPF sancionó a Alianza Lima

"Imponer al club Alianza Lima una multa de una UIT por la infracción al artículo 177 acápite 177.6 del Reglamento de la Liga 1 Te Apuesto 2026", mencionaron en su documento.

Asimismo, la Comisión Disciplinaria cumplió con advertir a la escuadra victoriana sobre una posible sanción más severa en caso de reincidir en este tipo de incumplimientos durante los próximos partidos.

Alianza Lima puede apelar la sanción

Finalmente, la resolución establece que Alianza Lima podrá apelar a esta medida si lo cree conveniente. Para ello, los blanquiazules tendrá un plazo de cinco días para poder manifestar su inconformidad por escrito.

"Notificar la presente resolución al club Alianza Lima. Conforme al artículo 69 numeral 4 del RUD, las autoridades disciplinarias emitirán su decisión y la notificarán a las partes sin incluir la fundamentación de esta, teniendo las partes un plazo de cinco (5) días para solicitar por escrito la decisión motivada. El plazo para apelar, en los casos que corresponda, comenzará a computarse a partir de la notificación de dicha resolución motivada. Asimismo, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 76 numeral 10 del RUD, contra la presente decisión no cabe recurso", finalizaron.