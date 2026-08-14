Chankas vs. Melgar EN VIVO por el Torneo Clausura: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico

Los clubes Chankas vs. Melgar juegan EN VIVO este sábado un partido importante por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 en el Estadio Municipal Los Chankas de Andahuaylas. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio peruano, la transmisión estará a cargo de L1 MAX. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Será la segunda vez en este 2026 que Chankas y Melgar se vean las caras. De acuerdo con la tabla de posiciones del Torneo Clausura, ambos equipos tienen el mismo puntaje y están a solo dos unidades de alcanzar al liderato; sin embargo, el conjunto andahuaylino está en una mejor ubicación en la tabla acumulada, ya que es segundo.

Melgar venía siendo uno de los dos equipos invictos en este segundo torneo de la Liga 1 2026, pero en la última fecha perdió de local ante FC Cajamarca y perdió la chance de alcanzar el primer lugar en solitario. Por su parte, los Chankas reciben al 'Domino' con la intención de volver a celebrar una victoria ante su rival, así como ocurrió en Arequipa por el Torneo Apertura.

Chankas vs. Melgar: horario del partido

México y Centroamérica: 14.30 horas

Perú: 15.30 horas

Colombia: 15.30 horas

Ecuador: 15.30 horas

Bolivia: 16.30 horas

Chile: 16.30 horas

Venezuela: 16.30 horas

Estados Unidos (Miami, Florida y Nueva York): 16.30 horas

Argentina: 17.30 horas

Brasil: 17.30 horas

Paraguay: 17.30 horas

Uruguay: 17.30 horas

¿Dónde ver Chankas vs. Melgar?

Si quieres ver EN VIVO ONLINE el partido entre Chankas vs. Melgar, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, tendrás que sintonizar L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal que se transmite por los siguientes operadores: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.

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