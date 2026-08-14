Paolo Guerrero anuncia en redes sociales que fue víctima de la delincuencia: "Hackeo"

Hace poco Paolo Guerrero se hizo tendencia en redes sociales debido a ciertas publicaciones que generaron polémica, sobre todo porque iban dirigidas a periodistas y figuras públicas que venían criticando su rendimiento. No obstante, ahora el delantero de Alianza Lima aclaró la situación.

De acuerdo a un comunicado emitido por el mismo jugador e ícono de la selección peruana, fue víctima de delincuencia cibernética debido a que vulneraron la seguridad de sus perfiles públicos, por lo que no fue él quien estuvo realizando las acciones desde sus diversas cuentas.

Comunicado de Paolo Guerrero

"Aviso de hackeo de cuentas: Estimados amigos y seguidores. Quiero informarles que mis cuentas de Facebook e Instagram sufrieron tres accesos no autorizados durante los últimos siete días. Tal como les comenté en mi post anterior de esta semana, he estado experimentando actividad inusual en mis redes desde hace días", indicó Paolo Guerrero en redes sociales.

El mensaje de Paolo Guerrero y las pruebas.

“Sé que muchos de ustedes han recibido solicitudes de amistad, likes y reposteos sospechosos de mi parte. Les pido disculpas por cualquier inconveniente que esto haya causado. Afortunadamente, y gracias a Dios, una rápida intervención judicial nos ha permitido identificar a los responsables para realizar las denuncias penales correspondientes”, agregó el delantero de Alianza Lima.

Con ello, Paolo Guerrero dejó claro que no fue él quien estuvo discutiendo en redes sociales ante las críticas que ha recibido, algo que le estaba causando incomodidad por que generaba más comentarios negativos en contra de su persona.