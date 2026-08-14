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Matías Succar hace historia y hace 'olvidar' a Paolo Guerrero con su hat-trick ante Botafogo

Cienciano logró una impresionante victoria 6-1 ante Botafogo en Cusco, destacando el hat-trick de Matías Succar en la Copa Sudamericana.

Antonio Vidal
Matías Succar hace historia y hace 'olvidar' a Paolo Guerrero con su hat-trick ante Botafogo. Foto: composición Líbero/IG
Matías Succar hace historia y hace 'olvidar' a Paolo Guerrero con su hat-trick ante Botafogo. Foto: composición Líbero/IG
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Cienciano ganó por todo lo alto en el Cusco ante Botafogo, en lo que fue el encuentro por la Copa Sudamericana. El encuentro, que terminó con un abultado 6-1, se caracterizó por los goles de una sola persona: Matías Succar. El jugador, que se encuentra a préstamo por Alianza Lima en el Papá, fue quien terminó marcando un determinante hat-trick que ayudó a los dirigidos por Horacio Melgarejo a llevarse el encuentro de ida. Tras estos tres goles, el atacante acaba de hacer historia en nuestro país, superando y haciendo olvidar ni más ni menos que a Paolo Guerrero.

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Matías Succar hace historia y hace 'olvidar' a Paolo Guerrero con su hat-trick ante Botafogo

Tras su triplete, que le permitió ser elegido como el hombre del partido en este duelo de la Copa Sudamericana, Matías Succar se convirtió en el último peruano en marcar tres goles en una competición de la CONMEBOL.

Tuvieron que pasar 11 años para volver a ver a un futbolista nacional conseguir un hat-trick en este tipo de torneos. El último había sido Paolo Guerrero, quien logró esta hazaña con Corinthians frente a Danubio, por la Copa Libertadores.

Succar se convierte en el último peruano en marcar un hat-trick en competición de Conmebol. Foto: Fanáticos del Fútbol

Succar se convierte en el último peruano en marcar un hat-trick en competición de Conmebol. Foto: Fanáticos del Fútbol

¿Cuánta puntuación obtuvo Matías Succar tras triplete ante Botafogo?

Matías Succar luego de marcar tres goles fue considerado el mejor jugador del partido por la plataforma de Sofascore, que lo puntuó con una calificación de 10, esto debido a su gran rendimiento con Cienciano.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Cienciano y Botafogo?

Botafogo y Cienciano volverán a medir fuerzas este jueves 20 de agosto, desde las 7.30 p. m., por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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