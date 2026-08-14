"¡Qué vergüenza!": así reaccionó la prensa brasileña tras goleada de Cienciano por 6-1 a Botafogo

Cienciano es noticia a nivel continental tras su goleada de 6-1 ante Botafogo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro peruano impuso respeto en casa y sacó ventaja de su altura para poder marcar una gran diferencia ante uno de los equipos más difíciles del certamen. Es por ello que ahora la prensa brasileña dijo de todo contra el popular 'Glorioso'.

Reacción de la prensa brasileña a la goleada de Cienciano contra Botafogo

Una de las primeras portadas que causó asombro fue la de 'Lance!', que catalogó como "vergüenza" lo hecho por Botafogo en Cusco para caer de manera abismal por 6-1 a manos de Cienciano. No solo genera una ola de críticas a los jugadores, sino que prácticamente le dicen adiós a su continuidad en la Copa Sudamericana 2026.

"¡Qué vergüenza! Botafogo encaja seis goles ante Cienciano y sufre una humillante derrota en la Copa Sudamericana. Glorioso necesita un milagro en el partido de vuelta para avanzar a la siguiente fase. Un día de terror para Botafogo en Cusco, Perú.", se lee.

Lance! de Brasil reaccionó a la goleada de Cienciano sobre Botafogo.

Otro de los reconocidos medios fue 'Globo Esporte', quien hizo un compilado de los goles de Cienciano ante Botafogo con un firme titular que apunta contra el fútbol que mostró el elenco brasileño a lo largo de los primeros minutos de esta llave internacional.

"Botafogo juega un partido terrible y sufre una dura derrota contra Cienciano en la altitud", informa el mencionado portal.

Globo Esporte sobre derrota de Botafogo a manos de Cienciano.

Por otra parte, otro de los medios de comunicación más destacados es ESPN Brasil, que hizo hincapié en la reacción del estratega de Botafogo por caer de manera humillante ante Cienciano por 6-1. Aclara que se sabía de la complejidad de la altura, por lo que ahora se espera un milagro para la vuelta.

"Botafogo sorprendió negativamente la noche del jueves (13), al ser goleado en los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana por Cienciano por 6-1. Pero las fortalezas del equipo peruano no sorprendieron a Ferraresi, quien afirmó que durante la semana todos fueron conscientes de los peligros que podrían surgir en el partido, especialmente en el juego aéreo.", indica.

ESPN Brasil sobre caída de Botafogo ante Cienciano por Copa Sudamericana.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Cienciano vs Botafogo?

El siguiente partido de Cienciano por Copa Sudamericana ante Botafogo será el próximo jueves 20 de agosto a partir de las 7.30 p. m. hora peruana (9.30 p. m. hora de Brasil).